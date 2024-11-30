Какие деревья и кустарники могут стать агрессорами в вашем саду и что с этим делать

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В садоводстве растения часто проявляют не только полезные свойства, но и определённую агрессию. Важно понимать, что многие деревья и кустарники могут агрессивно взаимодействовать с окружающими растениями, подавляя их рост.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Яблоня

Это происходит благодаря выделению фитонцидов — биологически активных веществ, которые не только защищают растения от патогенов, но и могут угнетать другие виды.

Особенно ярко это проявляется у таких деревьев, как грецкий и маньчжурский орехи, которые выделяют ядовитые вещества — юглон. Эти растения могут оказывать подавляющее воздействие на соседей, особенно на другие деревья и кустарники, что приводит к снижению их роста. Среди кустарников, проявляющих агрессивность, можно выделить малину и ежевику.

Их корневая система активно распространяется, что может заполонить соседние участки. Другие растения, такие как облепиха, лохи и золотистая смородина, также известны своим агрессивным поведением, как в плане распространения поросли, так и в создании неблагоприятных условий для роста соседей.

В то время как некоторые растения способны мирно сосуществовать, например, вишня с другими вишнями, а также слива с черешней, важно понимать, что на маленьком участке соблюсти все экологические требования этих культур довольно трудно.

Садовод, как и руководитель большого коллектива, должен уметь урегулировать внутренние конфликты между растениями, обеспечив их совместимость, что является важной частью успешного выращивания.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

