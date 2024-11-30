Деревья и кустарники, которые можно смело сажать в глинистую почву

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Глинистая почва обладает рядом особенностей, которые могут создавать трудности при выращивании многих растений. Однако есть определённые виды деревьев и кустарников, которые прекрасно приспосабливаются к этому типу грунта. Давайте рассмотрим, какие именно растения можно сажать в глинистую почву и как подготовить её для успешного роста.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глинистая почва

1. Яблоня в глинистой почве

Яблоня (Malus domestica) — одно из самых популярных деревьев, которое может успешно расти на глинистой почве. Яблоня предпочитает солнечные участки с плотной, глинистой, но хорошо дренированной почвой. Это дерево не только приносит вкусные плоды, но и украшает сад в период цветения. Яблоня устойчива к известняку и поздним заморозкам, что делает её отличным выбором для глинистых участков.

2. Груша в глинистой почве

Груша (Pyrus communis) также отлично растет в глинистой почве. Это дерево предпочитает богатые и хорошо дренированные почвы, хотя при слишком плотной почве лучше выбрать грушу, привитую на айве. Груша даёт урожай только при перекрестном опылении, поэтому рекомендуется сажать несколько разных сортов с одинаковым сроком цветения.

3. Слива в глинистой почве

Слива (Prunus domestica) отлично подходит для глинистых почв, предпочитая солнечные места, защищенные от сильных ветров. Это дерево не требует особых условий для роста, но лучше всего чувствует себя на богатых и глинистых почвах. Слива имеет красивое весеннее цветение и приносит вкусные плоды.

4. Орешник (лещина) в глинистой почве

Фундук обыкновенный (Corylus avellana) — это кустарник или дерево, которое легко растет в глинистой почве. Он предпочитает солнечные или полутенистые участки и не требует сложного ухода. Лещина также является ценным декоративным растением, которое будет украшать ваш сад в конце зимы или ранней весной длинными серёжками.

5. Персик в глинистой почве

Персик — лиственное дерево, которое может расти в средней полосе и подходит для глинистой почвы, если имеется хороший дренаж. Особенно хороший выбор — сорт "Редхейвен", который устойчив к различным типам почвы, в том числе глинистой. Это дерево будет радовать вас красивыми цветами и вкусными плодами.

6. Алыча в глинистой почве

Алыча представляет собой крупный кустарник или небольшое дерево, которое также отлично подходит для глинистой почвы при условии хорошего дренажа. Это дерево цветет рано и приносит плоды с июля по сентябрь, которые могут быть как сладкими, так и кислыми.

7. Шелковица в глинистой почве

Шелковица — лиственное дерево, которое легко растет в глинистой почве, если обеспечен хороший дренаж. Это дерево имеет быстрорастущие корни, поэтому важно посадить его подальше от важных сооружений. Шелковица будет радовать вас вкусными плодами, похожими на малину, и станет отличным дополнением к саду.

Как подготовить глинистую почву для фруктовых и ореховых деревьев

Для того чтобы растения хорошо росли на глинистой почве, важно обеспечить хороший дренаж. Глинистая почва, как правило, плохо пропускает воду, что может привести к застойной влаге и плохому росту растений.

Чтобы улучшить дренаж, можно добавить компост, древесную стружку или другие органические вещества в почву. Регулярное добавление компоста также улучшит физическое и химическое состояние почвы с течением времени.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

