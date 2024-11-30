Как вырастить нут и получить невероятно вкусный и полезный урожай

3:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Нут — это питательная и целебная бобовая культура, которая может стать отличным дополнением к вашему огороду. Он не требует тропического климата, предпочитая умеренно теплое лето. В этой статье расскажем, как правильно выращивать нут в средней полосе, а также как ухаживать за ним.

Фото: creativecommons.org by Carl Davies is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en Горох нут

Особенности и описание нута

Нут — это древняя культура, которую начали выращивать еще в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Это однолетняя бобовая культура, которую сеют весной, а собирают в конце лета, после долгого вегетационного периода. Семена нута растут в маленьких коробочках, а не в стручках, как у гороха. Чтобы нут созрел, ему нужно как минимум 3 месяца прохладных, но безморозных дней.

Растение вьется, и его кустики обычно невысокие. Опора для них не требуется, что делает нут хорошим вариантом для контейнерного выращивания. Цветки нута могут быть белыми, пурпурными, розовыми или фиолетовыми в зависимости от сорта.

Виды нута

Существует два основных вида нута:

"Кабули" — это более крупные семена с белыми или кремовыми оболочками. Растения этого сорта обычно выше.

"Дези" — сорта с коричневыми или пигментированными семенами, которые более мелкие, а растения созревают быстрее.

Как сажать нут

Нут следует высаживать, когда температура почвы прогреется до 10-15°C. Если у вас прохладный климат, можно посеять нут в помещении за 2-4 недели до последних заморозков, используя биоразлагаемые горшочки для пересадки.

Однако лучше всего сеять семена непосредственно в грунт, добавив в почву органический компост для улучшения структуры. Сейте семена на глубину 2,5 см, оставив расстояние между ними 7,5-15 см, а между рядами — 46-61 см. После посева почву нужно регулярно поливать, поддерживая её влажной до прорастания.

Уход за нутом

Нут не требует сложного ухода, если растет в правильных условиях:

Свет : нут предпочитает солнечные участки, где получает 6-8 часов прямого солнечного света.

: нут предпочитает солнечные участки, где получает 6-8 часов прямого солнечного света. Почва : почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем и pH от 5,3 до 7.

: почва должна быть плодородной, с хорошим дренажем и pH от 5,3 до 7. Полив : почва должна оставаться равномерно влажной, но не сырой. Поливайте медленно и глубоко, чтобы вода проникала до корней.

: почва должна оставаться равномерно влажной, но не сырой. Поливайте медленно и глубоко, чтобы вода проникала до корней. Температура: нут предпочитает дневные температуры от 20 до 25°C и ночные 18-20°C. Он не выносит сильной жары или холода во время цветения.

Удобрения для нута

Нут — азотфиксирующее растение, поэтому удобрения должны быть с низким содержанием азота. Для поддержания роста можно использовать небольшое количество органического удобрения с фосфором и калием.

Распространенные вредители и болезни

Нут подвержен грибковым заболеваниям, таким как фузариозное увядание и бактериальные ожоги. Для профилактики заболеваний соблюдайте севооборот, обеспечивайте растения достаточным пространством для циркуляции воздуха и избегайте полива по листьям.

Сбор урожая нута

Нут обычно готов к сбору через 85-100 дней после посева. Для сбора урожая дождитесь, пока стручки не начнут высыхать, а растения потемнеют. Можно собирать нут еще в зеленом виде, как стручковую фасоль. Для хранения семена нужно высушить в теплом, сухом месте, удалив насекомых, а затем хранить в герметичном контейнере.

Уточнения

Бара́ний нут или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.

