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Откройте для себя редкие и удивительные бобовые для вашего сада

4:10
Садоводство

В поисках новых и необычных культур для сада часто попадаются интересные и редкие растения. Одним из таких открытий стали долихос и огненная фасоль, которые когда-то выращивались в Хабаровском крае, но по причине переезда были забыты. В этой статье рассмотрим несколько удивительных бобовых, которые могут стать новыми героями вашего огорода.

Фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Puusterke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фасоль

Долихос — лобия

Долихос (или кокорник) - это род многолетних вьющихся растений из семейства бобовых. Цветки долихоса могут быть белыми, фиолетовыми или жёлтыми и образуют крупные кисти. Ранее популярные гиацинтовые бобы (Dolichos lablab) были выделены в отдельный род Lablab, теперь их называют лобия (Lablab purpureus).

Лобия - это не только декоративное растение, но и съедобное. Молодые бобы используют как спаржевую фасоль, а зрелые семена тоже съедобны. Цветки могут быть белыми, розово-малиновыми или лилово-сиреневыми, а сами растения цветут с июля до октября.

Лобия распространена в продаже как декоративное растение, но овощные сорта встретить сложно. Лобия выращивается в качестве однолетника, так как не адаптирована к суровым зимам, и требует много солнечного света и тепла для нормального роста.

Из декоративных сортов популярны "Фиолетовые гирлянды", "Лаб-Лаб", "Руби Мун". Овощные сорта, такие как "Грин Пад", "Мун Шедоу", "Ред Ливд", можно найти в специализированных магазинах.

Огненная фасоль

Огненно-красная фасоль (Phaseolus coccineus) — это вьющееся растение с яркими пламенно-красными цветами, которое широко используется как декоративное, но при этом её крупные белые семена не уступают обычной фасоли по вкусу. Также молодые бобы этой фасоли можно использовать как замену спаржевой фасоли.

Ценные качества огненной фасоли заключаются в том, что её корни, напоминающие клубни, тоже съедобны, и она подходит для выращивания в контейнерах на балконах или в теплицах. В отличие от большинства фасолей, эта культура менее теплолюбива, так как её родина — горные районы Центральной Америки, где температура прохладнее.

Огненно-красная фасоль имеет несколько сортов с различной окраской цветков и семян: "Победитель", "Энорма", "Эчивмэнт". Это растение идеально для создания зелёных вертикальных стен в саду или на балконе.

Прочие бобовые редкости

Вигна (Vigna unguiculata) - интересный родственник фасоли, который часто называют "длинностручковой спаржевой вигной". Эта культура также имеет несколько менее известных видов, таких как вигна каракалла (Vigna caracalla), вигна каупи (Vigna unguiculata), и фасоль золотистая (Vigna radiata). Вигна выращивается как однолетник и используется для получения съедобных бобов.

Гуар (Cyamopsis tetragonoloba) - это бобовое растение, из которого получают камедь, используемую как натуральный загуститель в пищевой промышленности. Гуар широко используется в производстве хлеба, йогуртов, колбас и других продуктов. В условиях России он выращивается как однолетник.

Фасоль култи (Macrotyloma uniflorum) - это низкорослое бобовое растение, которое подходит для выращивания в контейнерах и используется в аюрведической медицине. Семена култи имеют уникальный вкус и текстуру, а само растение — отличное дополнение к засушливым участкам и в качестве уплотнителя для других культур.

Псоралея лещинолистная (Psoralea corylifolia) — используется преимущественно в лекарственных целях и обладает множеством полезных свойств, включая антиоксидантные, противовирусные и антибактериальные свойства. Это растение подходит для выращивания как в комнатных условиях, так и в открытом грунте.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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