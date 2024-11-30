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Спаржа на вашем участке — от посева до первого урожая

Садоводство

Спаржа (аспарагус) — универсальная культура, которая используется как в пищу, так и в декоративных целях. В этой статье мы расскажем о способах посева спаржи на рассаду и уходе за ней, чтобы в будущем насладиться вкусными и полезными побегами.

Спаржа
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:FlickreviewR_2
Спаржа

Особенности аспарагуса: чем интересна спаржа

Аспарагус — это неприхотливая культура, устойчивая к морозам до -30°C. Он может расти на одном месте более 20 лет, давая до 50 побегов за этот период. Однако первые побеги можно будет собирать только через 2-3 года после посева, когда растения достигнут нужной высоты и станут достаточно зрелыми.

Спаржа — двудомная культура: есть мужские и женские кусты. На женских растениях образуются оранжевые ягоды с семенами, которые и будут использоваться для посева.

Посев аспарагуса

Спаржу можно выращивать двумя способами: рассадным и безрассадным. Рассмотрим оба варианта.

Безрассадный способ посева

Посев спаржи напрямую в открытый грунт не всегда гарантирует успешный результат, так как семена прорастают плохо в холодной почве. Для повышения всхожести рекомендуется:

  • Замочить семена в тёплой воде перед посадкой.
  • Подготовить грядку на солнечной стороне.
  • Посеять пророщенные семена на глубину 2-3 см с расстоянием 5-7 см между лунками.
  • После посева обильно полить водой.
  • Прореживать посадки через месяц, оставив самые крепкие растения.
  • Обрезать побеги до 10 см и засыпать грядку слоем перегноя или торфа перед зимовкой. В регионах с холодными зимами можно дополнительно укрыть грядки лапником.

Рассадный способ посева

Для выращивания спаржи через рассаду оптимальный срок посева — конец февраля или начало марта. Перед посевом семена замачивают в тёплом растворе марганцовки на 3-5 часов, а затем:

  • Посеять семена на поверхность увлажнённого грунта с интервалом 1,5-2 см.
  • Закрыть их слоем грунта (0,5-1 см) и увлажнить.
  • Создать мини-парник, накрыв ёмкость прозрачной плёнкой или стеклом для поддержания оптимального микроклимата.
  • Можно также сеять спаржу на песок: на слой питательного грунта сверху насыпать песок, увлажнить его и выложить семена. Такой способ помогает ускорить процесс прорастания.

Уход за рассадой спаржи

Увлажнение и температура: регулярно увлажняйте грунт, поддерживая температуру в пределах 25-30°C.

Пикировка: когда всходы достигнут 5-10 см, пересаживайте их в отдельные ёмкости объёмом не менее 0,5 литра.

Подсветка: для рассады спаржи желательно использовать дополнительную подсветку фитолампами по 6-8 часов в день.

Полив и подкормка: поливайте рассаду регулярно, чтобы грунт оставался слегка влажным. Первую подкормку проводят через 1-2 недели после пикировки, затем каждые 10-14 дней.

Уточнения

Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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