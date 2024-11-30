Спаржа на вашем участке — от посева до первого урожая

Спаржа (аспарагус) — универсальная культура, которая используется как в пищу, так и в декоративных целях. В этой статье мы расскажем о способах посева спаржи на рассаду и уходе за ней, чтобы в будущем насладиться вкусными и полезными побегами.
Аспарагус — это неприхотливая культура, устойчивая к морозам до -30°C. Он может расти на одном месте более 20 лет, давая до 50 побегов за этот период. Однако первые побеги можно будет собирать только через 2-3 года после посева, когда растения достигнут нужной высоты и станут достаточно зрелыми.
Спаржа — двудомная культура: есть мужские и женские кусты. На женских растениях образуются оранжевые ягоды с семенами, которые и будут использоваться для посева.
Спаржу можно выращивать двумя способами: рассадным и безрассадным. Рассмотрим оба варианта.
Безрассадный способ посева
Посев спаржи напрямую в открытый грунт не всегда гарантирует успешный результат, так как семена прорастают плохо в холодной почве. Для повышения всхожести рекомендуется:
Для выращивания спаржи через рассаду оптимальный срок посева — конец февраля или начало марта. Перед посевом семена замачивают в тёплом растворе марганцовки на 3-5 часов, а затем:
Увлажнение и температура: регулярно увлажняйте грунт, поддерживая температуру в пределах 25-30°C.
Пикировка: когда всходы достигнут 5-10 см, пересаживайте их в отдельные ёмкости объёмом не менее 0,5 литра.
Подсветка: для рассады спаржи желательно использовать дополнительную подсветку фитолампами по 6-8 часов в день.
Полив и подкормка: поливайте рассаду регулярно, чтобы грунт оставался слегка влажным. Первую подкормку проводят через 1-2 недели после пикировки, затем каждые 10-14 дней.
Спа́ржа (лат. Aspáragus) — род растений семейства спаржевые, рассеянных по всему свету, преимущественно в сухом климате.
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