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Как увеличить всхожесть семян и сократить время на прорастание

3:07
Садоводство

Посев семян может быть увлекательным процессом, но не всегда можно предсказать, как они будут всходить, и произойдут ли всходы вообще. Существуют несколько эффективных способов, которые помогут улучшить всхожесть семян и ускорить их прорастание, особенно если семена старые или имеют низкую всхожесть.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

1. Пролейте грунт мыльным раствором

Перед посадкой семян смочите грунт теплым мыльным раствором (используйте биоразлагаемое средство). Моющее средство поможет разрушить восковую оболочку семян (процесс скарификации), что способствует лучшему проникновению воды и ускоряет прорастание. Мыльный раствор также помогает эффективно увлажнить субстрат.

2. Используйте перекись водорода

Замачивание семян в воде с добавлением перекиси водорода ускоряет их прорастание. Перекись разрушает оболочку семян и насыщает воду кислородом, что помогает семенам создать энергию для роста. Замачивайте семена на 30 минут в растворе из &frac14 стакана 3% перекиси водорода и 2 стаканов воды, затем продолжите замачивание в обычной воде на ночь.

3. Замачивание в горячей воде

Замачивание семян в горячей воде (около 40°C) помогает разрушить оболочку и ускорить прорастание. Этот метод эффективен для средних семян и предотвращает распространение болезней, таких как черная ножка или гниль. Однако для более крупных или мелких семян такой метод не всегда подходит.

4. Используйте специальные лампы для выращивания

Если вы планируете выращивать семена дома, используйте фитолампы, чтобы обеспечить растениям необходимое освещение. Синий и фиолетовый свет способствует росту рассады. Для достижения максимальных результатов важно поддерживать теплоту и световые условия в помещении.

5. Используйте нагревательный мат

Для стимулирования прорастания и поддержания оптимальной температуры почвы используйте нагревательные маты. Некоторые семена требуют температуры почвы около 26-30°C, особенно перцы, чтобы прорасти. Эти маты помогут ускорить прорастание и предотвратить грибковые заболевания.

6. Скарификация семян

Механическая или химическая скарификация помогает разрушить жесткую оболочку семян и ускорить их прорастание. Для механической скарификации используйте наждачную бумагу или напильник, чтобы поцарапать поверхность семян, особенно для более крупных семян, таких как огурцы или бобы.

7. Перепады температур

Семена можно подвергнуть холодовой встряске, чтобы ускорить их прорастание. Поместите семена в морозильник на ночь, а затем выдержите при комнатной температуре несколько дней, чтобы стимулировать прорастание и сократить сроки стратификации.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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