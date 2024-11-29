Мох на крыше — почему это может быть опасно для вашего дома

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мох, который появляется на крышах домов, особенно загородных, вызывает различные мнения у владельцев. Некоторые считают, что мох может повредить кровлю, а другие — что он является красивым и экологически чистым украшением. Разберемся, какие доводы приводят обе стороны и как лучше поступить с этим "зелёным покровом" на крыше.

Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Мох

Почему мхи облюбовывают крыши

Мхи — это тенелюбивые и влаголюбивые растения, которые часто начинают расти на крышах. Несмотря на то, что крыша может быть освещена, мхи всё же находят место для роста, благодаря шероховатым покрытиям, таким как мягкая черепица или ондулин, которые предоставляют хорошую опору для их корней — ризоидов.

Мхи способны впитывать влагу всей своей поверхностью, а потому могут существовать даже на крышах, особенно в тех местах, где есть повышенная влажность.

Аргументы против мха

Многие владельцы считают, что мох на крыше может вызвать несколько проблем:

Косметический эффект. Крыша, покрытая мхом, выглядит неопрятно и требует чистки для улучшения внешнего вида.

Влага и разрушение покрытия. Мох задерживает воду, что может привести к повреждениям крыши, например, к замерзанию воды в трещинах в холодный период.

Развитие грибков и плесени. Мхи создают среду, в которой может развиваться плесень и другие патогены.

Засорение водостоков. Мох и растительный мусор могут забивать желоба и водостоки, что приведет к их повреждению.

Аргументы в пользу мха

Однако есть и те, кто видит в мхах на крыше больше пользы:

Экологичность. Мхи не могут вызывать аллергию, обладают бактерицидным эффектом и очищают воздух от пыли и газов.

Теплоизоляция. Мох помогает улучшить теплоизоляцию крыши, что снижает расходы на отопление.

Привлекательность. Мхи придают крыше особый эстетический вид, который некоторые считают красивым и уютным.

Методы очистки крыши

Если решение принять в пользу удаления мха, существуют разные способы:

Механическое удаление. Ручное скобление с последующей мойкой — это трудоемкий процесс, но он позволяет удалить мох, не повреждая кровельное покрытие.

Мойка под давлением. Слабый напор воды помогает удалить мусор, но сильная струя может повредить покрытие.

Обработка химическими средствами. Использование растворов, таких как уксус или медный купорос, может эффективно уничтожить мох, но эти средства могут повредить кровельное покрытие и окружающую природу.

Противомоховые препараты. Специальные средства для профилактики появления мха помогут предотвратить его рост на крышах, но потребуют регулярных обработок.

Доводы против чистки крыш

Некоторые специалисты считают, что чистка крыш от мха может быть более вредной, чем сам мох. Например:

Мхи не способны разрушать крышу, так как не имеют корней и не питаются кровельным материалом.

Современные покрытия крыши практически не впитывают влагу, и мох не может вызвать их гниение.

Работа на высоте может быть опасной для здоровья и крыши, особенно если не использовать специальное оборудование.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений.

