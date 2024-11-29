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Признаки гибели дерева, о которых должен знать каждый садовод

2:17
Садоводство

Когда дерево погибает из-за болезни, вредителей или старости, его необходимо правильно оценить, чтобы понять, мертво ли оно. Важно уметь распознать признаки смерти дерева, чтобы своевременно предпринять меры.

Дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Camphora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дерево

Признаки, что дерево мертвое

Для того чтобы понять, живо ли дерево, нужно обратить внимание на несколько ключевых признаков.

Отсутствие листвы — если в период активного роста (весна или лето) дерево не распустило листья, это свидетельствует о проблемах. Зимой и осенью, если дерево лиственное, за исключением дуба или граба, оно не должно оставаться с листвой. Признак здоровья дерева зимой — наличие почек на ветвях.

Повреждение ствола — серьезные повреждения ствола, такие как полное снятие коры, могут свидетельствовать о том, что дерево не выживет.

Рост грибка — если на стволе или внизу дерева появляются грибы, особенно трутовики, это может указывать на гниение древесины и угрозу гибели дерева.

Вертикальные трещины — большие вертикальные трещины на стволе могут сигнализировать о серьезных повреждениях, которые делают дерево уязвимым для болезней и паразитов.

Отслоение коры — если кора отслаивается по кругу, это опасный признак, который обычно указывает на смерть дерева.

Ломкие ветви — если ветки легко ломаются, это также свидетельствует о том, что дерево погибло.

Внезапный наклон — если дерево наклонилось, это может быть связано с тем, что корни сгнили. Важно учитывать другие факторы, такие как ветер и уклон земли.

Чем опасны мертвые деревья

Мертвые деревья теряют свою структурную целостность, что создает угрозу для окружающих. Оставшиеся на дереве ветви могут отвалиться, а само дерево упасть. Также мертвые деревья могут быть источником заболеваний и вредителей, которые распространяются по саду.

Нужно ли удалять пень

Хотя удаление пня не обязательно, он может стать домом для вредителей и болезней, что представляет угрозу для других растений в саду. Поэтому, несмотря на эстетический эффект, лучше всего удалить пень.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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