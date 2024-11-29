Признаки гибели дерева, о которых должен знать каждый садовод

Когда дерево погибает из-за болезни, вредителей или старости, его необходимо правильно оценить, чтобы понять, мертво ли оно. Важно уметь распознать признаки смерти дерева, чтобы своевременно предпринять меры.
Для того чтобы понять, живо ли дерево, нужно обратить внимание на несколько ключевых признаков.
Отсутствие листвы — если в период активного роста (весна или лето) дерево не распустило листья, это свидетельствует о проблемах. Зимой и осенью, если дерево лиственное, за исключением дуба или граба, оно не должно оставаться с листвой. Признак здоровья дерева зимой — наличие почек на ветвях.
Повреждение ствола — серьезные повреждения ствола, такие как полное снятие коры, могут свидетельствовать о том, что дерево не выживет.
Рост грибка — если на стволе или внизу дерева появляются грибы, особенно трутовики, это может указывать на гниение древесины и угрозу гибели дерева.
Вертикальные трещины — большие вертикальные трещины на стволе могут сигнализировать о серьезных повреждениях, которые делают дерево уязвимым для болезней и паразитов.
Отслоение коры — если кора отслаивается по кругу, это опасный признак, который обычно указывает на смерть дерева.
Ломкие ветви — если ветки легко ломаются, это также свидетельствует о том, что дерево погибло.
Внезапный наклон — если дерево наклонилось, это может быть связано с тем, что корни сгнили. Важно учитывать другие факторы, такие как ветер и уклон земли.
Мертвые деревья теряют свою структурную целостность, что создает угрозу для окружающих. Оставшиеся на дереве ветви могут отвалиться, а само дерево упасть. Также мертвые деревья могут быть источником заболеваний и вредителей, которые распространяются по саду.
Хотя удаление пня не обязательно, он может стать домом для вредителей и болезней, что представляет угрозу для других растений в саду. Поэтому, несмотря на эстетический эффект, лучше всего удалить пень.
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.