Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами

3:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Размножение винограда — это увлекательный процесс, который не только позволяет получить новые растения, но и способствует улучшению сортов и качеству урожая. Зимнее размножение винограда — отличный способ обновить свою виноградную плантацию и подготовить новые саженцы ко времени весенней посадки.

Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виноград

Метод 1: Черенкование

Подготовка черенков

Выбор и обрезка лозы: для размножения выбирайте здоровые однолетние побеги (лозы) толщиной не менее 6-8 мм. Лучше всего отрезать их в начале зимы, когда растения находятся в состоянии покоя. Измерение черенков: нарежьте черенки длиной 20-30 см, оставляя на каждом черенке 2-3 глазка (почки). Подготовка основания: обязательно срезайте нижний конец под углом 45 градусов, это поможет черенкам лучше усваивать воду.

Условия хранения

Субстрат: упакуйте черенки во влажный песок или перлит, чтобы предотвратить пересыхание. Можно также использовать газету, увлажненную водой.

Температура: храните черенки при температуре около 0-5°C в темном и влажном месте, например, в подвале.

Метод 2: Корнеобразование

Если вы хотите ускорить процесс, можно попытаться укоренить черенки еще зимой.

Выбор контейнеров: используйте пластиковые стаканы или ящики с влажным субстратом (смесь песка и торфа). Укоренение: укладывайте черенки в субстрат, заглубляя их на 2-3 см. Не забудьте полить их, чтобы избежать пересыхания. Покрытие: сверху закройте контейнер пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, обеспечивающий высокую влажность. Условия роста: держите контейнеры в теплом месте с хорошим освещением, но защищайте от прямых солнечных лучей. Постепенно приучайте саженцы к внешнему воздуху.

Метод 3: Прививка

Этот метод менее распространен, но может быть эффективным. Прививка позволяет объединить различные сорта винограда, но требует определенных навыков.

Выбор отводка: возьмите сортовой черенок желаемого винограда и подберите на него подходящий подвой. Технология прививки: используйте метод «окулирования» или «бронь». При этом срезы на подвое и черенке должны совпадать. Условия хранения: место прививки нужно замотать пленкой или специальной лентой для защиты и создания тепла.

Уход за саженцами

Независимо от метода размножения, важно уделить внимание дальнейшему уходу за саженцами:

Полив: следите за влажностью субстрата. Он не должен пересыхать. Освещение: обеспечьте хорошее освещение для укоренившихся саженцев. Закаливание: перед высадкой в открытый грунт закалите саженцы, постепенно приучая их к улицам.

Зимнее размножение винограда — это отличный способ обновить свою виноградную плантацию и получить новые здоровые растения. Выбор метода зависит от ваших предпочтений и условий, однако каждый из них требует внимательности и заботы. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете успешно размножить виноград и обеспечить себе обильный урожай в будущем!