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Зимний уход за виноградом: размножение и уход за саженцами

3:30
Садоводство » Деревья и кустарники

Размножение винограда — это увлекательный процесс, который не только позволяет получить новые растения, но и способствует улучшению сортов и качеству урожая. Зимнее размножение винограда — отличный способ обновить свою виноградную плантацию и подготовить новые саженцы ко времени весенней посадки. 

Виноград
Фото: Own work by Stan Shebs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Виноград

Метод 1: Черенкование

Подготовка черенков

  1. Выбор и обрезка лозы: для размножения выбирайте здоровые однолетние побеги (лозы) толщиной не менее 6-8 мм. Лучше всего отрезать их в начале зимы, когда растения находятся в состоянии покоя.
  2. Измерение черенков: нарежьте черенки длиной 20-30 см, оставляя на каждом черенке 2-3 глазка (почки).
  3. Подготовка основания: обязательно срезайте нижний конец под углом 45 градусов, это поможет черенкам лучше усваивать воду.

Условия хранения

  • Субстрат: упакуйте черенки во влажный песок или перлит, чтобы предотвратить пересыхание. Можно также использовать газету, увлажненную водой.
  • Температура: храните черенки при температуре около 0-5°C в темном и влажном месте, например, в подвале.

Метод 2: Корнеобразование

Если вы хотите ускорить процесс, можно попытаться укоренить черенки еще зимой.

  1. Выбор контейнеров: используйте пластиковые стаканы или ящики с влажным субстратом (смесь песка и торфа).
  2. Укоренение: укладывайте черенки в субстрат, заглубляя их на 2-3 см. Не забудьте полить их, чтобы избежать пересыхания.
  3. Покрытие: сверху закройте контейнер пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, обеспечивающий высокую влажность.
  4. Условия роста: держите контейнеры в теплом месте с хорошим освещением, но защищайте от прямых солнечных лучей. Постепенно приучайте саженцы к внешнему воздуху.

Метод 3: Прививка

Этот метод менее распространен, но может быть эффективным. Прививка позволяет объединить различные сорта винограда, но требует определенных навыков.

  1. Выбор отводка: возьмите сортовой черенок желаемого винограда и подберите на него подходящий подвой.
  2. Технология прививки: используйте метод «окулирования» или «бронь». При этом срезы на подвое и черенке должны совпадать.
  3. Условия хранения: место прививки нужно замотать пленкой или специальной лентой для защиты и создания тепла.

Уход за саженцами

Независимо от метода размножения, важно уделить внимание дальнейшему уходу за саженцами:

  1. Полив: следите за влажностью субстрата. Он не должен пересыхать.
  2. Освещение: обеспечьте хорошее освещение для укоренившихся саженцев.
  3. Закаливание: перед высадкой в открытый грунт закалите саженцы, постепенно приучая их к улицам.

Зимнее размножение винограда — это отличный способ обновить свою виноградную плантацию и получить новые здоровые растения. Выбор метода зависит от ваших предпочтений и условий, однако каждый из них требует внимательности и заботы. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете успешно размножить виноград и обеспечить себе обильный урожай в будущем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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