Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деревья и кустарники, которые можно смело сажать в глинистую почву
В Госдуме предложили уведомлять водителей о предстоящей эвакуации за 10 минут
Как выбрать правильный тональный крем для зимнего сезона
Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев значительно снизилась
Ваша ванна будет сиять от чистоты, если использовать эти средства
Влажный заливной пирог с яблоками печётся из продуктов, которые найдутся в каждом дома
Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев

Преобразите свою рассаду с помощью простого народного рецепта

3:21
Садоводство » Советы

Каждый садовод мечтает о здоровой и крепкой рассаде, которая в будущем порадует богатым урожаем. В поисках эффективных и безопасных средств многие обращаются к народным рецептам удобрений, которые проверены временем и опытом. Одним из таких универсальных и доступных способов является использование яичной скорлупы.

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Jolly Janner
Рассада томатов

Почему яичная скорлупа?

Яичная скорлупа является источником кальция, который необходим растениям для роста и развития. Кальций помогает укрепить клеточные стенки, способствует лучшему усвоению питательных веществ и защищает растения от различных болезней. Кроме того, скорлупа содержит магний и фосфор, которые также полезны для роста и цветения.

Приготовление удобрения из яичной скорлупы

Ингредиенты:

  • Яичная скорлупа (5-10 штук)
  • Вода (1 литр)

Пошаговая инструкция:

  1. Сбор и подготовка: сначала соберите яичные скорлупы. Рекомендуется использовать скорлупу от свежих яиц. Тщательно промойте их, чтобы удалить остатки белка и желтка, так как они могут привлекать вредителей.
  2. Сушка: высушите скорлупу на воздухе на протяжении нескольких дней. Вы можете также запечь скорлупу в духовке при низкой температуре (около 100°C) в течение 10-15 минут, чтобы стерилизовать её.
  3. Измельчение: измельчите высушенную скорлупу в кофемолке или блендере до состояния порошка. Чем мельче будет порошок, тем быстрее он разложится в грунте и будет усваиваться растениями.
  4. Приготовление раствора: добавьте 1-2 столовые ложки измельченной скорлупы в 1 литр воды. Дайте настояться раствору в течение 24 часов, периодически помешивая.
  5. Процеживание: Процедите раствор через марлю или сито, удалив крупные частицы.

Применение

Полив рассады: Используйте полученное удобрение для полива рассады один раз в 1-2 недели. Это поможет насытить грунт необходимыми микроэлементами.

Добавление в грунт: Вы также можете просто добавить измельченную яичную скорлупу в грунт при подготовке грунтовой смеси для рассады. Это не только улучшит структуру почвы, но и обеспечит её питательными веществами.

Преимущества

  1. Увеличение устойчивости к болезням: Кальций помогает защитить растения от заболеваний, таких как корневая гниль и кладоспориоз.
  2. Улучшение роста корней: Яичная скорлупа способствует развитию сильной корневой системы.
  3. Экологичность: Использование яичной скорлупы как удобрения — это безопасный и естественный способ подкормки растений, не содержащий химикатов.

Яичная скорлупа — это недорогой и доступный народный рецепт удобрения, который поможет вам улучшить качество рассады и повысить её жизнеспособность. Добавляя это удобрение в грунт, вы сможете насладиться здоровыми растениями и богатым урожаем. Попробуйте этот способ, и вы сами убедитесь, как ваша рассаду начнет расти и развиваться, и не узнаете её по внешнему виду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона
Российский шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отказался смотреть сериал с участием внука Платона Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер Оружие из будущего. Российская ракетная система Орешник — чудо современной науки Дмитрий Плотников
Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай
Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Иностранцы в России: новые правила пересечения границы
Последние материалы
Деревья и кустарники, которые можно смело сажать в глинистую почву
В Госдуме предложили уведомлять водителей о предстоящей эвакуации за 10 минут
Как выбрать правильный тональный крем для зимнего сезона
Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев значительно снизилась
Ваша ванна будет сиять от чистоты, если использовать эти средства
Преобразите свою рассаду с помощью простого народного рецепта
Влажный заливной пирог с яблоками печётся из продуктов, которые найдутся в каждом дома
Экономный отдых: как сэкономить до 20% на путевках в санатории
Нанороботы против вирусов: будущее профилактики респираторных инфекций
Как воспитать щенка без ошибок: пошаговое руководство для хозяев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.