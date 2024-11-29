Топ-3 растений, которых стоит избегать рядом с яблоней

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Выращивание яблонь – это не только увлекательное занятие, но и источник вкусных и полезных плодов. Однако успешный урожай может оказаться под угрозой, если рядом с яблоней будут посажены неверные растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цветущая яблоня

Вишня и слива

Почему они опасны?

Вишня и слива могут быть носителями ряда заболеваний, которые также могут передаваться яблоням. Одним из самых опасных заболеваний является коккомикоз, которое проявляется в виде пятен на листьях и может привести к их опадению. Кроме того, вишни и сливы привлекают насекомых-вредителей, таких как тля, которые могут легко переселиться на яблоню.

Как избежать проблем?

Если у вас есть желание высадить сливы или вишни, лучше всего делать это на расстоянии не менее 10-15 метров от яблонь. Это поможет минимизировать риск заражения и перекрестного опыления.

Груша

Взаимная чувствительность к болезням

Груша также подвержена аналогичным заболеваниям, что и яблоня, включая паршу и мучнистую росу. Эти болезни могут легко распространяться от одной культуры к другой. Кроме того, груши и яблоки могут конкурировать за водные ресурсы и питательные вещества в почве, что может негативно сказаться на их росте и плодоношении.

Рекомендации по посадке

Если у вас есть место для выращивания груши, оставьте между ней и яблоней достаточное расстояние (оптимально – хотя бы 5-7 метров) и старайтесь следить за фитосанитарным состоянием обеих культур.

Помидоры

Проблемы с перегрузкой почвы

Помидоры могут оказаться серьезными соперниками яблонь за питательные вещества в почве. Эти растения требуют много удобрений и воды, что может привести к истощению почвы и снижению урожайности яблонь. Кроме того, помидоры могут привлекать вредителей, которые могут также повредить яблоню.

Как организовать посадки?

Если вы все же хотите сажать помидоры в своем саду, выбирайте такие места, которые не будут находиться в непосредственной близости от яблонь. Также стоит следить за состоянием почвы и обеспечивать регулярные удобрения для обеих культур.

Для успешного выращивания яблонь важно учитывать, какие растения будут расти рядом с ними. Избегайте посадки вишни, груши и помидоров рядом с яблоней, чтобы не подвергать урожай риску. Обеспечивая достаточное пространство и правильно планируя посадки, вы сможете добиться здоровых и продуктивных яблонь, которые будут радовать вас своим урожаем каждый год. Помните: хороший план – залог успешного садоводства!