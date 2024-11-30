Что нельзя сажать рядом с луком? Этих растений следует избегать

Это достаточно неприхотливая культура, которая может уживаться с большим количеством других растений на участке.
Многолетний лук может соседствовать с капустой, томатами, клубникой, свеклой, морковью, сельдереем. Кроме того, рядом с луком хорошо растут петрушка, укроп, ромашка, бархатцы. Чеснок защитит овощ от вредителей — тли, клещей и белокрылок.
Существует ряд растений и овощных культур, которые не стоит сажать близко к луку на огороде. Опытные огородники не рекомендуют выращивать лук рядом с горохом, фасолью, спаржей, тыквой, перцем, кабачками. Дело в том, что эти культуры конкурируют с луком за питательные вещества в почве или привлекают тех же вредителей.
Помните, худшими соседями для лука являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь, капуста. При таком соседстве лук не будет получать достаточно питательных веществ из почвы и будет расти невкусным.
Для того чтобы луковички были крупными, сочными и вкусными, важно регулярно удобрять растение.
В качестве подкормки лучше всего использовать минеральные или органические удобрения. Например, навоз, компост, калийная соль, древесная зола, нитрофоска. Лук любит расти в слабощелочной или нейтральной почве. Поэтому полезно добавлять под перекопку древесную золу и горчичный жмых.
В луковицы не следует добавлять большое количество органики или плохо перепревшего навоза, компоста. Древесная зола является отличным удобрением для лука в середине лета — июле. Это удобрение богато такими микроэлементами, как азот.
Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.
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