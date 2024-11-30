Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Поляков о пользе льняной каши при гастрите
МИД: Россия не будет вводить визы для стран Средней Азии
В эти блюда стоит добавить консервированный горошек, они получатся намного вкуснее
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники

Что нельзя сажать рядом с луком? Этих растений следует избегать

2:01
Садоводство

Что можно посадить рядом с луком

Это достаточно неприхотливая культура, которая может уживаться с большим количеством других растений на участке.

Лук
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Многолетний лук может соседствовать с капустой, томатами, клубникой, свеклой, морковью, сельдереем. Кроме того, рядом с луком хорошо растут петрушка, укроп, ромашка, бархатцы. Чеснок защитит овощ от вредителей — тли, клещей и белокрылок.

Что нельзя сажать рядом с луком на огороде

Существует ряд растений и овощных культур, которые не стоит сажать близко к луку на огороде. Опытные огородники не рекомендуют выращивать лук рядом с горохом, фасолью, спаржей, тыквой, перцем, кабачками. Дело в том, что эти культуры конкурируют с луком за питательные вещества в почве или привлекают тех же вредителей.

Помните, худшими соседями для лука являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь, капуста. При таком соседстве лук не будет получать достаточно питательных веществ из почвы и будет расти невкусным.

Чем подкармливать лук, чтобы сделать его крупным

Для того чтобы луковички были крупными, сочными и вкусными, важно регулярно удобрять растение.

В качестве подкормки лучше всего использовать минеральные или органические удобрения. Например, навоз, компост, калийная соль, древесная зола, нитрофоска. Лук любит расти в слабощелочной или нейтральной почве. Поэтому полезно добавлять под перекопку древесную золу и горчичный жмых.

В луковицы не следует добавлять большое количество органики или плохо перепревшего навоза, компоста. Древесная зола является отличным удобрением для лука в середине лета — июле. Это удобрение богато такими микроэлементами, как азот.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.

  •  
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл
ЦБ
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Аудио 
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев
Силовые структуры
Началось? Мониторинговые каналы сообщили о трёх группах неизвестных ракет, идущих на Киев Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Последние материалы
Почему мисок и стикеров недостаточно для dog-friendly концепции
Как ускорить прогрев двигателя в мороз
Потерянный компаньон Солнца и миллиарды тайн на границе космоса
Как сделать руки огромными за 4 недели? Мощная стратегия
Почему установка мощного аккумулятора не всегда оправдана
Цифра выросла уже в три раза! Сколько зарабатывают казахстанские айтишники
Почему кошка кусается? Расшифровка кошачьего языка
Штрафы за превышение скорости и несоблюдение знаков увеличат вдвое
В будущем Сахара станет цветущим оазисом
Новый хит на празднике: чипсы из апельсинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.