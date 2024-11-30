Что нельзя сажать рядом с луком? Этих растений следует избегать

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что можно посадить рядом с луком

Это достаточно неприхотливая культура, которая может уживаться с большим количеством других растений на участке.

Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Многолетний лук может соседствовать с капустой, томатами, клубникой, свеклой, морковью, сельдереем. Кроме того, рядом с луком хорошо растут петрушка, укроп, ромашка, бархатцы. Чеснок защитит овощ от вредителей — тли, клещей и белокрылок.

Что нельзя сажать рядом с луком на огороде

Существует ряд растений и овощных культур, которые не стоит сажать близко к луку на огороде. Опытные огородники не рекомендуют выращивать лук рядом с горохом, фасолью, спаржей, тыквой, перцем, кабачками. Дело в том, что эти культуры конкурируют с луком за питательные вещества в почве или привлекают тех же вредителей.

Помните, худшими соседями для лука являются репа, свекла, позднеспелый картофель, морковь, капуста. При таком соседстве лук не будет получать достаточно питательных веществ из почвы и будет расти невкусным.

Чем подкармливать лук, чтобы сделать его крупным

Для того чтобы луковички были крупными, сочными и вкусными, важно регулярно удобрять растение.

В качестве подкормки лучше всего использовать минеральные или органические удобрения. Например, навоз, компост, калийная соль, древесная зола, нитрофоска. Лук любит расти в слабощелочной или нейтральной почве. Поэтому полезно добавлять под перекопку древесную золу и горчичный жмых.

В луковицы не следует добавлять большое количество органики или плохо перепревшего навоза, компоста. Древесная зола является отличным удобрением для лука в середине лета — июле. Это удобрение богато такими микроэлементами, как азот.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.

