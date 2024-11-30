Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов

Снег зимой часто помогает садоводам, укрывая растения от морозов, но бывают случаи, когда он приносит больше вреда, чем пользы. Особенно опасен мокрый и слежавшийся снег, который может ломать ветки растений.
В периоды оттепели мокрый снег становится особенно тяжёлым, из-за чего могут ломаться ветви, особенно у гортензий и хвойных растений. Чтобы избежать этого, снег следует аккуратно стряхивать. Однако постукивать по ветвям лопатой или другими инструментами не стоит — это может повредить кору, что откроет путь инфекциям.
Для уборки снега можно использовать садовый пылесос, но многие обходятся более простыми и доступными способами. Например, счищают снег с помощью швабры, предварительно обмотанной мягкой тканью. Такой метод позволяет сохранить растение целым и не нанести ему повреждений.
Растения, посаженные рядом с домом, находятся под угрозой из-за падающих с крыши комков снега и сосулек. Особенно это касается молодых саженцев туи или других декоративных растений. Чтобы защитить их, можно соорудить навесы: небольшие конструкции с четырьмя ножками и крышей. Для маленьких кустиков подойдут старые табуретки, которые отлично выполняют функцию защиты.
Совет: своевременная забота о растениях зимой не только убережёт их от повреждений, но и обеспечит здоровый рост весной.
Саженец - это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.
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