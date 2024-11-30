Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Снег зимой часто помогает садоводам, укрывая растения от морозов, но бывают случаи, когда он приносит больше вреда, чем пользы. Особенно опасен мокрый и слежавшийся снег, который может ломать ветки растений.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Как снег может навредить растениям

Опасность для ветвей

В периоды оттепели мокрый снег становится особенно тяжёлым, из-за чего могут ломаться ветви, особенно у гортензий и хвойных растений. Чтобы избежать этого, снег следует аккуратно стряхивать. Однако постукивать по ветвям лопатой или другими инструментами не стоит — это может повредить кору, что откроет путь инфекциям.

Для уборки снега можно использовать садовый пылесос, но многие обходятся более простыми и доступными способами. Например, счищают снег с помощью швабры, предварительно обмотанной мягкой тканью. Такой метод позволяет сохранить растение целым и не нанести ему повреждений.

Опасность для растений возле дома

Растения, посаженные рядом с домом, находятся под угрозой из-за падающих с крыши комков снега и сосулек. Особенно это касается молодых саженцев туи или других декоративных растений. Чтобы защитить их, можно соорудить навесы: небольшие конструкции с четырьмя ножками и крышей. Для маленьких кустиков подойдут старые табуретки, которые отлично выполняют функцию защиты.

Совет: своевременная забота о растениях зимой не только убережёт их от повреждений, но и обеспечит здоровый рост весной.

Уточнения

Саженец - это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место.

