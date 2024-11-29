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Почему перец сбрасывает завязи: три распространённые причины

1:18
Садоводство

Когда завязи перца начинают опадать, это становится поводом для беспокойства: под угрозой оказывается весь урожай. Чтобы предотвратить такую ситуацию, важно знать основные причины, которые могут вызвать эту проблему.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Три главные причины опадения завязей у перца

Недостаток солнечного света

Перец — культура, которая требует активного освещения в течение 12 часов. Если растение растёт в тени или получает недостаточно света, завязи могут массово опадать. Поэтому важно выбрать для посадки хорошо освещённое место.

Скачки температуры

Резкие перепады температуры — серьёзный стресс для перца. Как переохлаждение, так и перегрев могут отрицательно сказаться на его развитии. Постарайтесь защищать растение от температурных колебаний, особенно в ночное время.

Недостаток влаги

Сухая почва — ещё одна причина, по которой перец сбрасывает завязи. Следите за состоянием грунта, и если он начинает пересыхать, организуйте своевременный полив. Важно поддерживать постоянную умеренную влажность.
Соблюдение этих правил поможет сохранить здоровье растений и добиться хорошего урожая.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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