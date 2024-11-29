Как ухаживать за геранью зимой: простые советы

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герань — популярный выбор для клумб и домашних подоконников благодаря своей яркой и долгой декоративности. Однако чтобы она радовала своим видом даже зимой, нужно уделить ей немного больше внимания.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Герань

Как ухаживать за геранью зимой

Избегайте сквозняков

Зимой герань особенно чувствительна к холодному воздуху, поэтому не стоит ставить её рядом с окнами, которые часто открываются для проветривания. Это поможет защитить растение от переохлаждения.

Полив: осторожно, но регулярно

Опытные цветоводы советуют не переусердствовать с поливом — герань лучше перенесёт засуху, чем излишнюю влагу. Поливать нужно, когда грунт подсохнет на 1,5-2 см в глубину. Для этого используйте только тёплую, предварительно отстоявшуюся воду. Идеальное время для полива — утро.

Уход за листьями

Опрыскивать герань зимой не рекомендуется, за исключением случаев, когда на листьях скопилась пыль или цветок начинает увядать. В таком случае опрыскивайте растение аккуратно, чтобы избежать переувлажнения.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить герань здоровой и красивой до весны.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые. Всего известно более 400 видов трав и полукустарников, рассеянных по всему миру (в тропическом поясе — только в горах).

