Как бороться с проволочником на маленьком дачном участке? Сделайте такую простую приманку для картофеля

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как избавиться от проволочника

Отличной мерой борьбы с проволочником на огороде является периодическое внесение золы, мела или извести на грядки и между ними.

Фото: creativecommons.org by Marshal Hedin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Проволочник

Горчица, посеянная между картофелинами, также неплохо помогает в борьбе с проволочником. Специальные средства для борьбы с проволочником могут применяться при посадке сельскохозяйственных культур. Посадите гречневую крупу, редьку, фацелию.

Для обработки почвы пригодны аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый калий, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Также можно разместить на участке небольшие кучки соломы и навоза, а после наступления холодов сжечь их вместе с насекомыми. Эти средства помогут вам в борьбе с таким вредителем для растений в саду, как проволочник.

Уточнения

Про́волочники — личинки всех жуков-щелкунов (Elateridae).

