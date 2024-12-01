Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы живёте рядом с озером или рекой, у вас есть доступ к уникальному природному удобрению, которое способно повысить урожайность огородных культур. Речь идёт о речном иле, богатом полезными веществами.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кабачки

Чем полезен ил

Речной или озёрный ил обладает следующими преимуществами:

снижает кислотность почвы;

обогащает землю фосфором и азотом;

увеличивает содержание гумуса;

удерживает влагу в почве;

помогает растениям справляться с неблагоприятными условиями.

Благодаря этим свойствам ил особенно полезен для выращивания огурцов и кабачков. Ещё один его плюс — он не повреждает корни и подходит для регулярного использования.

Важно: не используйте ил, собранный рядом с промышленными стоками, так как он может содержать опасные для здоровья вещества.

Как правильно применять ил

Сбор : соберите ил вблизи чистой реки или озера. Озёрный ил предпочтительнее, так как он более качественный, чем речной или болотный.

: соберите ил вблизи чистой реки или озера. Озёрный ил предпочтительнее, так как он более качественный, чем речной или болотный. Сушка : подсушите ил на свежем воздухе, чтобы уменьшить кислотность.

: подсушите ил на свежем воздухе, чтобы уменьшить кислотность. Внесение: разбросайте ил по огороду, а возле растений аккуратно закопайте его с помощью граблей или тяпки.

Этот простой способ удобрения сделает ваш огород более продуктивным, а урожай — обильным и экологически чистым.