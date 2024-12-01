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Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность

1:26
Садоводство

Если вы живёте рядом с озером или рекой, у вас есть доступ к уникальному природному удобрению, которое способно повысить урожайность огородных культур. Речь идёт о речном иле, богатом полезными веществами.

Кабачки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кабачки

Чем полезен ил

Речной или озёрный ил обладает следующими преимуществами:

  • снижает кислотность почвы;
  • обогащает землю фосфором и азотом;
  • увеличивает содержание гумуса;
  • удерживает влагу в почве;
  • помогает растениям справляться с неблагоприятными условиями.

Благодаря этим свойствам ил особенно полезен для выращивания огурцов и кабачков. Ещё один его плюс — он не повреждает корни и подходит для регулярного использования.

Важно: не используйте ил, собранный рядом с промышленными стоками, так как он может содержать опасные для здоровья вещества.

Как правильно применять ил

  • Сбор: соберите ил вблизи чистой реки или озера. Озёрный ил предпочтительнее, так как он более качественный, чем речной или болотный.
  • Сушка: подсушите ил на свежем воздухе, чтобы уменьшить кислотность.
  • Внесение: разбросайте ил по огороду, а возле растений аккуратно закопайте его с помощью граблей или тяпки.

Этот простой способ удобрения сделает ваш огород более продуктивным, а урожай — обильным и экологически чистым.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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