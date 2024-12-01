Удобрение, которое улучшает почву и повышает урожайность

Если вы живёте рядом с озером или рекой, у вас есть доступ к уникальному природному удобрению, которое способно повысить урожайность огородных культур. Речь идёт о речном иле, богатом полезными веществами.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кабачки
Чем полезен ил
Речной или озёрный ил обладает следующими преимуществами:
снижает кислотность почвы;
обогащает землю фосфором и азотом;
увеличивает содержание гумуса;
удерживает влагу в почве;
помогает растениям справляться с неблагоприятными условиями.
Благодаря этим свойствам ил особенно полезен для выращивания огурцов и кабачков. Ещё один его плюс — он не повреждает корни и подходит для регулярного использования.
Важно: не используйте ил, собранный рядом с промышленными стоками, так как он может содержать опасные для здоровья вещества.
Как правильно применять ил
Сбор: соберите ил вблизи чистой реки или озера. Озёрный ил предпочтительнее, так как он более качественный, чем речной или болотный.
Сушка: подсушите ил на свежем воздухе, чтобы уменьшить кислотность.
Внесение: разбросайте ил по огороду, а возле растений аккуратно закопайте его с помощью граблей или тяпки.
Этот простой способ удобрения сделает ваш огород более продуктивным, а урожай — обильным и экологически чистым.