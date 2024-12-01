Эти деревья не выдержат снег: что нужно знать

Снежные осадки, хотя и украшают пейзаж, могут представлять серьёзную угрозу для садовых растений. Под тяжестью снега ветви деревьев и кустарников часто ломаются, что наносит вред вашему саду.
Какие деревья наиболее уязвимы
Снег особенно опасен для деревьев, ветви которых отходят от ствола под острым углом. Такие ветви просто не выдерживают веса снега.
Чтобы предотвратить поломку:
Какие кустарники подвержены риску
Кустарники с плотной кроной, такие как туя или можжевельник, особенно страдают от тяжёлого снега.
Чтобы защитить их:
Регулярный уход и простые профилактические меры помогут сохранить ваш сад здоровым и красивым даже зимой!
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".