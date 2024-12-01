Эти деревья не выдержат снег: что нужно знать

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Снежные осадки, хотя и украшают пейзаж, могут представлять серьёзную угрозу для садовых растений. Под тяжестью снега ветви деревьев и кустарников часто ломаются, что наносит вред вашему саду.

Фото: commons.wikimedia.org by thombattu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрно-белый пейзаж

Какие деревья наиболее уязвимы

Снег особенно опасен для деревьев, ветви которых отходят от ствола под острым углом. Такие ветви просто не выдерживают веса снега.

Чтобы предотвратить поломку:

регулярно стряхивайте снег с ветвей;

устанавливайте подпоры для равномерного распределения нагрузки.

Какие кустарники подвержены риску

Кустарники с плотной кроной, такие как туя или можжевельник, особенно страдают от тяжёлого снега.

Чтобы защитить их:

обвяжите крону шпагатом, но не слишком туго, чтобы не повредить растение;

используйте мешковину для дополнительной защиты.

Регулярный уход и простые профилактические меры помогут сохранить ваш сад здоровым и красивым даже зимой!