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Секреты укропа: защита от вредителей и улучшение почвы

1:19
Садоводство

Для многих укроп — просто ароматная зелень, которая улучшает вкус множества блюд. Но опытные дачники знают, что это растение обладает уникальными свойствами, способными преобразить ваш огород.

укроп
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
укроп

Почему укроп полезен для почвы

Обычный укроп способен оздоравливать землю. Он создает благоприятные условия для размножения бактерий, которые перерабатывают растительные остатки в полезный азот. Именно поэтому укроп можно использовать как сидерат для улучшения плодородия почвы.

Укроп помогает повысить урожайность

Через свою корневую систему укроп добывает полезные вещества из глубины почвы и распределяет их по всему участку. Главное — оставлять корни укропа в земле после сбора зелени, чтобы эти элементы продолжали подпитывать растения.

Натуральная защита от болезней и вредителей

Укроп обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами, что делает его идеальным соседом для многих культур.

  • Капуста: укроп отпугивает бабочку белокрылку.
  • Огурцы: защищает от пероноспороза.
  • Томаты: служит барьером против фитофторы.

Высаживайте укроп рядом с другими растениями, чтобы защитить их и повысить общий урожай!

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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