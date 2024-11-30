Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России запустят платформу кибербезопасности для автомобилей в 2025 году
Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить
Как найти профессионального мастера маникюра и избежать ошибок
Тёмный туризм. Посещение мест трагических событий и мемориалов
Зачем садоводы солят почву и безопасно ли это
Вечная мерзлота хранит секреты гигантских вирусов
Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов
Почему растительное масло может быть опаснее сахара
Назван самый подорожавший в 2024 году продукт

Украсьте свой дом яркой туей: сорта, которые не разочаруют

1:13
Садоводство

Туя — прекрасное хвойное растение, которое отлично подходит для выращивания в горшке. Но чтобы растение чувствовало себя комфортно, важно правильно выбрать сорт, подходящий для ограниченного пространства.

Туя
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Туя

Какие сорта туи подходят для горшков

Для контейнерного выращивания лучше всего подойдут компактные сорта туи западной с мелкой корневой системой. Эти растения легко адаптируются к ограниченному объему земли и способны стать украшением вашего дома или сада.

Туя западная Даника

Карликовый сорт высотой до 60 см с шарообразной густой кроной. Даника — отличный выбор для создания уютного зеленого уголка.

Туя западная Маленький Тим

Ещё один шаровидный карликовый сорт, немного выше Даники: высота Маленького Тима достигает 80 см.

Туя западная Мириам

Сорт с золотисто-желтыми иголками и высотой до 100 см. Мириам — яркий акцент для вашего интерьера или сада, прекрасно чувствующий себя в горшке.

Выбирайте подходящий сорт туи и наслаждайтесь красотой хвойных растений, не выходя из дома!

Уточнения

Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Единственное животное на Земле, которое не дышит
Наука и техника
Единственное животное на Земле, которое не дышит Аудио 
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Красота и стиль
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов
Еда и рецепты
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев Тест вне лаборатории запросто обнаружит бактерии в жидкостях от воды до мочи Игорь Буккер
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Щенок не любит воду? Вот как его приучить и не навредить
Как найти профессионального мастера маникюра и избежать ошибок
Тёмный туризм. Посещение мест трагических событий и мемориалов
Зачем садоводы солят почву и безопасно ли это
Почему мокрый снег опасен для растений: советы садоводов
Вечная мерзлота хранит секреты гигантских вирусов
Почему растительное масло может быть опаснее сахара
Назван самый подорожавший в 2024 году продукт
Как выбрать идеальное укрытие для горшечных растений зимой
Когда рыбу нельзя чистить: советы для идеального блюда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.