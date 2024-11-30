Украсьте свой дом яркой туей: сорта, которые не разочаруют

Туя — прекрасное хвойное растение, которое отлично подходит для выращивания в горшке. Но чтобы растение чувствовало себя комфортно, важно правильно выбрать сорт, подходящий для ограниченного пространства.
Какие сорта туи подходят для горшков
Для контейнерного выращивания лучше всего подойдут компактные сорта туи западной с мелкой корневой системой. Эти растения легко адаптируются к ограниченному объему земли и способны стать украшением вашего дома или сада.
Туя западная Даника
Карликовый сорт высотой до 60 см с шарообразной густой кроной. Даника — отличный выбор для создания уютного зеленого уголка.
Туя западная Маленький Тим
Ещё один шаровидный карликовый сорт, немного выше Даники: высота Маленького Тима достигает 80 см.
Туя западная Мириам
Сорт с золотисто-желтыми иголками и высотой до 100 см. Мириам — яркий акцент для вашего интерьера или сада, прекрасно чувствующий себя в горшке.
Выбирайте подходящий сорт туи и наслаждайтесь красотой хвойных растений, не выходя из дома!
Ту́я (устар. "Ту́йя, Жи́зненное де́рево") (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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