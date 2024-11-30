Забудьте про химию: как защитить огурцы натуральным способом

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кто бы мог подумать, что обычные пищевая сода и лавровый лист могут стать настоящим спасением для вашего огорода? Простая смесь этих компонентов помогает не только подкормить огурцы, но и защитить их от болезней и вредителей.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Огурцы

Чем полезна эта смесь?

Сочетание соды и лаврушки абсолютно натуральное, что делает его безопасной альтернативой химическим препаратам. При этом средство эффективно борется с такими проблемами, как мучнистая роса, фитофтора, тля и паутинный клещ. А бонусом становится снижение количества сорняков и повышение урожайности.

Как приготовить суперсредство?

Возьмите литр холодной воды и налейте в глубокую ёмкость. Добавьте одну столовую ложку соды и пять лавровых листьев. Тщательно измельчите смесь с помощью блендера или миксера. Дайте настояться шесть часов. Процедите жидкость через фильтр и разбавьте водой в соотношении 1:4.

Как использовать?

Поливайте огурцы этим раствором раз в месяц. Уже после первого применения вы заметите положительные изменения:

растения станут крепче и получат витамины и полезные соединения;

снизится риск грибковых заболеваний;

огурцы перестанут привлекать вредителей;

сорняков на грядке станет меньше.

Результат — здоровые растения и отличный урожай!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

