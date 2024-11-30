Забудьте про химию: как защитить огурцы натуральным способом

Кто бы мог подумать, что обычные пищевая сода и лавровый лист могут стать настоящим спасением для вашего огорода? Простая смесь этих компонентов помогает не только подкормить огурцы, но и защитить их от болезней и вредителей.
Чем полезна эта смесь?
Сочетание соды и лаврушки абсолютно натуральное, что делает его безопасной альтернативой химическим препаратам. При этом средство эффективно борется с такими проблемами, как мучнистая роса, фитофтора, тля и паутинный клещ. А бонусом становится снижение количества сорняков и повышение урожайности.
Как приготовить суперсредство?
Как использовать?
Поливайте огурцы этим раствором раз в месяц. Уже после первого применения вы заметите положительные изменения:
Результат — здоровые растения и отличный урожай!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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