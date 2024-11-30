Ошибки при посадке помидоров, которые снижают урожайность

Выбор правильного места для посадки томатов напрямую влияет на их урожайность. Одним из ключевых факторов является выбор растений-предшественников.
Какие растения предшественники подходят для помидоров
Наилучшие условия для томатов создают огурцы, кабачки, свекла, капуста, тыква, патиссоны, репа и зелень. Идеальными предшественниками считаются культуры из семейств тыквенных и капустных, таких как белокочанная, краснокочанная или цветная капуста.
Важно избегать высадки томатов после пасленовых (например, картофеля, баклажанов, перца) и бахчевых культур, поскольку у этих растений часто встречаются схожие заболевания.
Что можно сажать после томатов
После сбора урожая помидоров участок подходит для выращивания огурцов, лука, чеснока, капусты, кабачков, бобовых, тыквы, свеклы, сельдерея, а также зелени — укропа, петрушки и салата.
Однако не рекомендуется высаживать картофель, другие пасленовые или клубнику, чтобы избежать переноса болезней и вырождения почвы.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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