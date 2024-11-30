Ошибки при посадке помидоров, которые снижают урожайность

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильного места для посадки томатов напрямую влияет на их урожайность. Одним из ключевых факторов является выбор растений-предшественников.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Какие растения предшественники подходят для помидоров

Наилучшие условия для томатов создают огурцы, кабачки, свекла, капуста, тыква, патиссоны, репа и зелень. Идеальными предшественниками считаются культуры из семейств тыквенных и капустных, таких как белокочанная, краснокочанная или цветная капуста.

Важно избегать высадки томатов после пасленовых (например, картофеля, баклажанов, перца) и бахчевых культур, поскольку у этих растений часто встречаются схожие заболевания.

Что можно сажать после томатов

После сбора урожая помидоров участок подходит для выращивания огурцов, лука, чеснока, капусты, кабачков, бобовых, тыквы, свеклы, сельдерея, а также зелени — укропа, петрушки и салата.

Однако не рекомендуется высаживать картофель, другие пасленовые или клубнику, чтобы избежать переноса болезней и вырождения почвы.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

