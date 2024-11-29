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Как правильно выбрать место для посадки дерева

2:32
Садоводство

Посадка дерева требует внимания к деталям, чтобы избежать распространенных ошибок, которые могут повлиять на его здоровье и рост.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Слишком глубокая посадка часто приводит к гниению корневой шейки, так как ствол остается во влажной среде. Для предотвращения этой проблемы важно, чтобы корневая шейка находилась на уровне или немного выше почвы.

Неправильное использование мульчи, особенно размещение ее близко к стволу, также может повредить дерево. Рекомендуется оставлять между мульчей и основанием дерева расстояние 10-15 см.

Выбор места играет важную роль. Например, посадка крупного дерева на маленьком участке или несоответствие агротехнических условий может стать причиной его преждевременной гибели или повреждения построек. Учитываются такие параметры, как размер дерева в зрелом возрасте, морозостойкость и уровень освещенности.

Удобрения нужно использовать осторожно. Их нельзя располагать слишком близко к корням, чтобы избежать ожога. Для стимулирования корневой системы рекомендуется использовать активаторы роста.

Тип почвы также определяет успех посадки. В песчаную почву подходят засухоустойчивые деревья, а для глинистых участков лучше выбирать виды, способные выдерживать избыток влаги.

Полив — ключевой элемент ухода. Недостаток влаги ослабляет дерево, однако избыток воды приводит к затоплению корней и болезням.

При посадке следует проверять состояние корневой системы. Если корни спутаны, их аккуратно освобождают. Для деревьев в мешковине верхнюю часть упаковки удаляют, чтобы она не препятствовала развитию корней.

Подвязка помогает защитить корни от раскачивания, но ее нужно вовремя удалить, чтобы избежать передавливания ствола.

Уплотнение почвы может перекрыть доступ кислорода и воды к корням, поэтому важно избегать чрезмерного давления на грунт вокруг дерева.

Размер посадочной ямы должен быть достаточным для роста корневой системы. Оптимально — в 2-3 раза шире корневого кома.

Наконец, здоровье корней напрямую влияет на здоровье дерева. Размер корневого кома должен соответствовать диаметру ствола, чтобы дерево могло успешно адаптироваться после пересадки.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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