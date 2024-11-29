Эти признаки говорят о наличии парши. Проверьте растения, пока не поздно

На листьях яблони, зараженных паршой, часто появляются темные, круглые или неправильной формы пятна. Эти пятна могут различаться по цвету, начиная от светло-коричневого до темно-черного. Пораженные участки могут казаться приподнятыми или слегка впалыми, а также иметь шероховатую или бархатистую текстуру.
По мере прогрессирования заболевания пятна могут сливаться, вызывая более крупные участки обесцвечивания. Сильно зараженные листья могут деформироваться.
Поражения паршой на плодах яблони обычно начинаются с небольших темных пятен, похожих на те, что на листьях. Со временем эти пятна могут увеличиваться и становиться более заметными. Они могут иметь шероховатую, пробковую текстуру и могут образовывать трещины или трещины.
В тяжелых случаях поверхность плода может стать чешуйчатой или даже образовать приподнятые, покрытые струпьями участки. Поражения паршой на яблоках могут быть косметической проблемой, влияющей на внешний вид и товарность фруктов.
Парша может поражать и веточки яблонь. Ищите темные, грубые повреждения на коре веточек. Эти повреждения могут привести к растрескиванию или отслаиванию коры, обнажая подстилающую древесину. Молодые веточки могут быть особенно восприимчивы к инфекции паршой, и тяжелые случаи могут привести к отмиранию ветвей.
Парша́ у растений — грибковые, реже бактериальные заболевания (в частности, картофеля, некоторых плодовых деревьев и так далее), связанные с сильным поражением и деформацией поверхностных тканей.
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