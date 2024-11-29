Эти признаки говорят о наличии парши. Проверьте растения, пока не поздно

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Симптомы заболевания листьев

На листьях яблони, зараженных паршой, часто появляются темные, круглые или неправильной формы пятна. Эти пятна могут различаться по цвету, начиная от светло-коричневого до темно-черного. Пораженные участки могут казаться приподнятыми или слегка впалыми, а также иметь шероховатую или бархатистую текстуру.

По мере прогрессирования заболевания пятна могут сливаться, вызывая более крупные участки обесцвечивания. Сильно зараженные листья могут деформироваться.

Симптомы у плодов

Поражения паршой на плодах яблони обычно начинаются с небольших темных пятен, похожих на те, что на листьях. Со временем эти пятна могут увеличиваться и становиться более заметными. Они могут иметь шероховатую, пробковую текстуру и могут образовывать трещины или трещины.

В тяжелых случаях поверхность плода может стать чешуйчатой или даже образовать приподнятые, покрытые струпьями участки. Поражения паршой на яблоках могут быть косметической проблемой, влияющей на внешний вид и товарность фруктов.

Симптомы на ветках

Парша может поражать и веточки яблонь. Ищите темные, грубые повреждения на коре веточек. Эти повреждения могут привести к растрескиванию или отслаиванию коры, обнажая подстилающую древесину. Молодые веточки могут быть особенно восприимчивы к инфекции паршой, и тяжелые случаи могут привести к отмиранию ветвей.

Уточнения

Парша́ у растений — грибковые, реже бактериальные заболевания (в частности, картофеля, некоторых плодовых деревьев и так далее), связанные с сильным поражением и деформацией поверхностных тканей.

