Как правильно подготовить сено на зиму своими руками

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Заготовка сена на зиму — важная задача для тех, кто занимается животноводством. Оптимальное время для покоса травы — период с июня до конца июля, когда растения достигают максимальной питательной ценности. Однако при необходимости косить траву можно и позже, но качество корма может снизиться.

Фото: commons.wikimedia.org by ВВ Фролов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тучи над полем

Когда и что косить

Разнотравье

Скашивать разнотравье следует в фазе бутонизации или раннего цветения. Для каждого региона состав разнотравья будет индивидуальным.

Бобовые

К бобовым относятся клевер, люцерна, козлятник и другие. Косить их нужно с начала бутонизации до второй половины цветения.

Злаковые

Период покоса злаков — от начала колошения до цветения. Это такие растения, как мятлик луговой, тимофеевка луговая, овсяница.

Осоковые

Растения из семейства осоковых косят в фазе колошения или начала цветения, но их питательная ценность ниже, чем у злаковых и бобовых.

Рекомендации по составу сена:

Оптимальный состав трав для сена: 70% злаковых, 20-30% бобовых и немного разнотравья. Слишком большое количество бобовых может вызвать вздутие у животных, поэтому на них акцент делают с осторожностью.

Чем косить траву

Выбор инструмента зависит от объёма работ:

Ручная коса подойдёт для небольших участков.

Для среднего хозяйства лучше использовать мотокосу.

Большие объёмы удобно косить специализированной техникой, такой как тракторные косилки.

Как правильно сушить сено

Сушка под открытым небом

Скошенную траву раскладывают слоем до 20 см на солнечном участке.

Траву нужно регулярно ворошить (первый раз через 2–4 часа после скоса, затем каждые 4–6 часов). На ночь траву собирают в копны, чтобы избежать воздействия росы. Полный процесс сушки занимает от 2 до 7 дней.

Сушка под навесом

Под навесом трава сушится слоем до 30 см.

Место должно быть хорошо проветриваемым, чтобы избежать запревания.

Ворошить траву следует каждые 4–6 часов.

Для небольших объёмов траву можно связать в пучки и подвесить в сухом месте.

Готовность сена:

Сухая трава должна быть жёлто-зелёной, ломкой, но не пересушенной. Идеальная влажность готового сена — 15–20%.

Как хранить сено

Россыпью

Хорошо высушенную траву укладывают на пол в крытом помещении. Толщина слоя должна быть умеренной, чтобы предотвратить порчу.

В скирдах

Сено собирают в кучи, защищая их укрывным материалом или размещая под навесом.

В тюках или рулонах

Этот метод требует специального оборудования, но обеспечивает лучшую сохранность питательных веществ.

Уточнения

Се́но - высушенные стебли и листья травянистых растений, скошенных в зелёном виде, до достижения ими полной естественной зрелости.

