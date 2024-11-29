Повысить урожайность растений можно при помощи одного простого средства

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие растения подходят для подкормки йодом

Опытные садоводы успешно используют йод для растений не только как антисептическое и бактерицидное средство, но и как дополнительное универсальное удобрение.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачные работы

Йод в качестве удобрения для растений лучше всего использовать для подкормки комнатных цветов для получения хороших результатов. Это удобрение еще хорошо подходит для огурцов, капусты, томатов, перца, садовой земляники.

Как повысить урожайность с помощью йода

Чтобы удобрить рассаду, достаточно всего одного полива. Когда вы высаживаете рассаду в открытый грунт, растения можно подкармливать йодом. Однако в этом случае технология концентрации и разбавления примерно следующая: на каждое растение требуется 1 литр раствора.

Для этого нужно развести капли йода в 10 литрах воды. Чтобы подкормить взрослые растения, растворите 5 капель йода в пяти литрах воды. Затем с помощью пульверизатора наносят полученное средство на растение снизу вверх.

Уточнения