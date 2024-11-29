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Повысить урожайность растений можно при помощи одного простого средства

1:07
Садоводство

Какие растения подходят для подкормки йодом

Опытные садоводы успешно используют йод для растений не только как антисептическое и бактерицидное средство, но и как дополнительное универсальное удобрение.

Дачные работы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дачные работы

Йод в качестве удобрения для растений лучше всего использовать для подкормки комнатных цветов для получения хороших результатов. Это удобрение еще хорошо подходит для огурцов, капусты, томатов, перца, садовой земляники.

Как повысить урожайность с помощью йода

Чтобы удобрить рассаду, достаточно всего одного полива. Когда вы высаживаете рассаду в открытый грунт, растения можно подкармливать йодом. Однако в этом случае технология концентрации и разбавления примерно следующая: на каждое растение требуется 1 литр раствора.

Для этого нужно развести капли йода в 10 литрах воды. Чтобы подкормить взрослые растения, растворите 5 капель йода в пяти литрах воды. Затем с помощью пульверизатора наносят полученное средство на растение снизу вверх.

Уточнения

Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I2) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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