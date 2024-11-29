Повысить урожайность растений можно при помощи одного простого средства

Опытные садоводы успешно используют йод для растений не только как антисептическое и бактерицидное средство, но и как дополнительное универсальное удобрение.
Йод в качестве удобрения для растений лучше всего использовать для подкормки комнатных цветов для получения хороших результатов. Это удобрение еще хорошо подходит для огурцов, капусты, томатов, перца, садовой земляники.
Чтобы удобрить рассаду, достаточно всего одного полива. Когда вы высаживаете рассаду в открытый грунт, растения можно подкармливать йодом. Однако в этом случае технология концентрации и разбавления примерно следующая: на каждое растение требуется 1 литр раствора.
Для этого нужно развести капли йода в 10 литрах воды. Чтобы подкормить взрослые растения, растворите 5 капель йода в пяти литрах воды. Затем с помощью пульверизатора наносят полученное средство на растение снизу вверх.
Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I2) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах.
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