Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оверсайз лучший силуэт для платья-свитера — стилисты
Хитрая уловка садоводов: посейте это перед клубникой, и удивитесь результату – ягоды будут огромными!
Макароны чаще прилипают из-за недостатка воды при варке — кулинары
Желтение листьев фикуса связано с режимом отопления — ботаники
Одна 15-минутная прогулка в день улучшила здоровье сердца — учёные
Блогер назвала три сериала о буллинге и давлении в Корее
Три ключевых правила, которые помогут вам снизить цену на ОСАГО
Особенности памяти поколения Z описала социолог Полосина
Средневековые улицы Праги сохранили исторический облик — туристические службы

Лемонграсс дома и в саду: как вырастить ароматное растение без тропиков

Садоводство
лемонграсс
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лемонграсс

Лемонграсс давно вышел за пределы азиатской кухни: его аромат используют в быту, косметике, натуральной уборке. Несмотря на тропическое происхождение, растение способно расти и в умеренном климате — нужно лишь понимать особенности его биологии и адаптации.

Что важно знать перед посадкой

Лемонграсс — теплолюбивый злак, которому необходимы солнце, дренированная почва и стабильное тепло. В регионах с прохладными зимами его выращивают в контейнерах и переносят в дом. Практика ухода здесь напоминает работу с растениями, чувствительными к перепадам влажности, как это описано в материале о микроклимате в квартирах: стабильные условия — ключ к здоровому росту.

Садовод-агроном Мария Локтева отмечает: "Большинство неудач происходит из-за низких температур. Даже кратковременное похолодание ниже 10 °C может остановить рост. Лемонграсс — растение, которое не терпит экспериментов с холодом".

Тропические культуры чувствуют себя увереннее в защищённых местах. Это перекликается с рекомендациями экспертов по теплопотерям, описанными в материале о холодных углах в панельных домах: даже небольшой сквозняк способен изменить микроклимат.

Как вырастить лемонграсс из стеблей

Посадочный материал легко получить из стеблей, купленных в магазине. Достаточно поставить их корневой частью в воду и подождать появления белых корешков. Метод прост и напоминает укоренение других злаков. После пересадки растение быстро трогается в рост — при условии качественного освещения.

С точки зрения биологии процесс похож на механизмы регенерации, которые подробно обсуждаются в материале о природной энергетике: растение реагирует на внешние условия и перераспределяет ресурсы для формирования корневой системы.

Уход зимой: как сохранить растение

Главная задача — обеспечить тепло и свет. Зимой лемонграсску требуется досветка и умеренный полив. Переливы опаснее недостатка воды: корни могут загнить. Регулярность ухода здесь несложная, она сопоставима с мягкими профилактическими процедурами, о которых упоминается в материале о бюджетной очистке ковриков: стабильность важнее радикальных мер.

Полив: раз в две недели, поддерживая лёгкую влажность.

Температура: от 12 °C и выше.

Ботаник-консультант Илья Перевалов поясняет: "Если света мало, растение вытягивается и теряет аромат. Зимой лемонграсс всегда нужно держать ближе к окну или подключать фитолампы".

10 причин выращивать лемонграсс

Уникальный аромат. Листья выделяют мягкий цитрусовый запах, создающий расслабляющую атмосферу. В саду он действует естественным образом, подобно лайфхакам, описанным в материале о бытовой профилактике.

Кулинарное использование. Растение — основа супов, карри, чаёв. Легко заменяет цедру цитрусов.

Естественный репеллент. Лемонграсс отпугивает комаров и мух, как и другие растения-репелленты, применяемые в органическом земледелии.

Лечебные свойства. Чай помогает пищеварению, эфирные масла обладают антисептическим эффектом.

Компаньон для других растений. Можно использовать в смешанных посадках, снижая количество вредителей.

Контейнерный сад. Хорошо растёт даже на балконе при достаточном солнце.

Окантовка и бордюры. В тёплом климате выполняет декоративную функцию.

Экологичная уборка. Масло цитронеллы входит в натуральные чистящие смеси.

Косметические средства. Используется в мыле, ароматерапии и тониках.

Органическое удобрение. Остатки отлично подходят для компоста, повышая его питательность.

Уточнения

Цимбопо́гон (лат. Cymbopogon) — род растений семейства злаки, состоящий примерно из 55 видов, изначально произраставших в тёплых и тропических регионах Старого Света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Красота и стиль
Правильный уход за кожей помогает вернуть здоровый и сияющий цвет лица
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Новости спорта
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Как вырастить много зелёного лука в обычном пакете: простой метод для быстрого результата
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Макароны чаще прилипают из-за недостатка воды при варке — кулинары
Желтение листьев фикуса связано с режимом отопления — ботаники
Одна 15-минутная прогулка в день улучшила здоровье сердца — учёные
Блогер назвала три сериала о буллинге и давлении в Корее
Три ключевых правила, которые помогут вам снизить цену на ОСАГО
Особенности памяти поколения Z описала социолог Полосина
Средневековые улицы Праги сохранили исторический облик — туристические службы
Госдолг США может взлететь до 55 триллионов долларов — инвестор Далио
Секреты выживания АКПП зимой: 5 критических ошибок, которые убивают коробку в мороз
Неизвестные птицы: в Австралии нашли крокодилов, падающих с деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.