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9 причин плохого роста фикуса

1:43
Садоводство

Почему фикус не растёт?

Фикус
Фото: flickr.com by Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фикус
  • Естественный цикл. Как правило фикус замедляет свой рост поздней осенью и зимой, когда световой день становится короче.
  • Не хватает освещения. Фикусы любят яркий рассеянный свет. Он прекрасно растёт возле солнечного окна, которое выходит на запад или юг.
  • Неправильный полив. Фикусу нужна влажная земля, но не переусердствуйте.
  • Вредители. Фикусы подвержены нападению тли, трипсы, мучнистых червецов и щитовки. Постоянно осматривайте растение и при обнаружении вредителей обработайте их специальными средствами.
  • Болезни. Фикусы подвержены различным грибным инфекциям. Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг растения и избегать чрезмерного полива.
  • Плохая почва. Фикус любит почву с хорошим дренажем. Идеальный субстрат — это комбинация торфяного субстрата, перлита, вермикулита и удобрений.
  • Температура. Растение любит температуру от 15 °C до 24 °C.
  • Нехватка питания. Фикусу Бенджамина необходимо значительное количество удобрений для формирования крупных листьев. Подкармливать лучше в период активного роста, весной и летом.
  • Отсутствие пересадки. Если из верхнего слоя почвы торчат корни, то пора пересаживать. Обычно фикусы пересаживают раз в 2-3 года.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.

Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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