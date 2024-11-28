9 причин плохого роста фикуса

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Фикус
Естественный цикл. Как правило фикус замедляет свой рост поздней осенью и зимой, когда световой день становится короче.
Не хватает освещения. Фикусы любят яркий рассеянный свет. Он прекрасно растёт возле солнечного окна, которое выходит на запад или юг.
Неправильный полив. Фикусу нужна влажная земля, но не переусердствуйте.
Вредители. Фикусы подвержены нападению тли, трипсы, мучнистых червецов и щитовки. Постоянно осматривайте растение и при обнаружении вредителей обработайте их специальными средствами.
Болезни. Фикусы подвержены различным грибным инфекциям. Необходимо обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг растения и избегать чрезмерного полива.
Плохая почва. Фикус любит почву с хорошим дренажем. Идеальный субстрат — это комбинация торфяного субстрата, перлита, вермикулита и удобрений.
Температура. Растение любит температуру от 15 °C до 24 °C.
Нехватка питания. Фикусу Бенджамина необходимо значительное количество удобрений для формирования крупных листьев. Подкармливать лучше в период активного роста, весной и летом.
Отсутствие пересадки. Если из верхнего слоя почвы торчат корни, то пора пересаживать. Обычно фикусы пересаживают раз в 2-3 года.
Уточнения
Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae). Большинство видов — вечнозелёные, некоторые — листопадные.
Субстрат (растениеводство) — земельная смесь разного состава для посева, черенкования, посадки и выращивания растений.