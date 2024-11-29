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Почему зеленеет картофель и чем это опасно

3:08
Садоводство

Позеленение картофеля — это естественный процесс, вызванный воздействием света, который стимулирует выработку хлорофилла. Этот пигмент безопасен и не оказывает вреда при употреблении, но его наличие часто сигнализирует о повышенном уровне соланина — токсичного соединения, служащего природной защитой клубней.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Почему картофель зеленеет

Свет — главный катализатор позеленения. Даже собранный картофель может стать зелёным за один день, если оставить его на солнце.

Температура также играет важную роль:

  • При низких температурах (менее 4 °C) процесс замедляется.
  • При 20 °C и выше зелёный оттенок появляется быстрее.

Соланин, в отличие от хлорофилла, вырабатывается независимо от света.

Его уровень увеличивается из-за механических повреждений клубней, хранения при высоких температурах или заморозков.


Можно ли есть зелёный картофель

Зелёная кожура сигнализирует о возможной токсичности. Соланин накапливается ближе к поверхности клубней, и его наличие сопровождается горьким привкусом.

  • Употребление более 400 г зелёного картофеля может вызвать серьёзное отравление.
  • Термическая обработка снижает концентрацию соланина, но полностью не устраняет токсичность.

Лучше удалить зелёную кожуру или выбросить клубень, если позеленение затронуло большую часть. Зелёный картофель также не рекомендуется для кормления животных.

Как предотвратить позеленение картофеля

Посадка и уход:

  • Выбирайте рыхлую, хорошо дренированную почву.
  • Высаживайте клубни на глубину 10-15 см, соблюдая расстояние 25-30 см между растениями.
  • Регулярно окучивайте картофель, создавая холмики высотой до 40 см. Это защитит клубни от света.
  • Используйте мульчу для дополнительного прикрытия.

Сбор урожая и хранение:

  • Собирайте клубни до первых заморозков.
  • Сушите картофель в тёмном месте, избегая солнечного света.
  • Храните в прохладных условиях (7-10 °C) при влажности до 95% и полной темноте.
  • Исключите воздействие искусственного освещения и контакт с яблоками или луком, которые ускоряют порчу.

Сортовые особенности:

Сорта с белой кожурой склонны к позеленению сильнее, чем сорта с красной или коричневатой кожурой. Учитывайте это при выборе посадочного материала.

Что делать с зелёным картофелем

Компостирование: измельчите клубни для ускорения разложения.

Использование на семена: зелёный картофель устойчив к болезням и грызунам, что делает его подходящим для посадки.

Позеленение картофеля — проблема, которую можно минимизировать с помощью правильных методов выращивания, сбора и хранения. Ухоженный картофель подарит вам здоровый урожай без лишних хлопот.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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