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Почему садоводы сами вредят своей земле и как это исправить

3:03
Садоводство

Качество почвы на участке играет ключевую роль для выращивания растений. Однако часто земли оказываются загрязнёнными из-за прошлой хозяйственной деятельности, применения пестицидов и минеральных удобрений, либо из-за природных и антропогенных факторов. Разберём, как выявить проблемы, минимизировать их и начать улучшение.

Земля, грунт, почва
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Земля, грунт, почва

Источники загрязнения: что мы имеем

Покупая земельный участок, важно изучить историю его использования. Земли бывших сельхозугодий часто перенасыщены остатками пестицидов и минеральных удобрений, что ухудшает их плодородие. Нередко садовые участки располагаются на рекультивированных свалках или бывших промзонах. Даже старые садовые участки могут содержать токсичные отходы, скрытые в земле.

Чем мы усугубляем ситуацию

Современные методы ведения сада и огорода часто только добавляют загрязнений:

Пестициды убивают не только вредителей, но и полезные насекомые и микроорганизмы, накапливаются в плодах.

Минеральные удобрения содержат тяжёлые металлы, радиоактивные элементы и хлор. Их избыток приводит к накоплению токсичных веществ в растениях.

Техника и материалы: выхлопные газы, микропластик от дешёвых садовых материалов, синтетические ткани и краски также загрязняют почву.

Полив и грунт: дождевая и подземная вода нередко несут с собой токсины из выбросов и отходов, а покупной грунт может содержать опасные вещества.

Как минимизировать вред

  • Сократить использование пестицидов, выбирая биопрепараты последнего поколения.
  • Ограничить внесение минеральных удобрений, заменив их органическими.
  • Избегать использования дешёвых пластиковых материалов, которые со временем распадаются в почве.
  • Предпочитать электрический инструмент бензиновому, чтобы уменьшить выбросы.

Начало пути к улучшению почвы

Даже сильно загрязнённые почвы можно восстановить.

Биоремедиация: использование растений, грибов и микроорганизмов для очищения почвы от токсинов.

Улучшение структуры: мульчирование, сидерация, посадка почвопокровных растений и применение компостов для увеличения плодородия.

Поддержание биоразнообразия: высаживайте цветущие растения, чтобы привлекать полезных насекомых, используйте ловчие пояса и феромонные ловушки для борьбы с вредителями.

Защита поверхности почвы: мульча и камни предотвращают выветривание и пересыхание, а грибы создают микоризу, улучшая питание растений.

Заключение

Восстановление почвы требует усилий, но это единственный путь к безопасному и экологичному садоводству. Начните с небольших шагов — и ваш участок станет не только плодородным, но и экологически чистым.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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