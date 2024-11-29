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Лаванда круглый год — рецепты, которые изменят ваш уход за собой

2:22
Садоводство

Лаванда, известная своим неповторимым ароматом, завоевала сердца людей по всему миру. Её запах дарит умиротворение, а цветущий куст завораживает своим видом. Но что делать, если хочется наслаждаться этим очарованием круглый год? Ответ прост — заготовить лаванду летом и использовать её сухие цветы для различных рецептов, которые не только принесут пользу телу, но и порадуют душу.

Лаванда
Фото: flickr.com by Chi King, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лаванда

Как заготовить лаванду на зиму

Для максимальной пользы цветы лаванды лучше собирать в начале цветения, когда бутоны ещё не полностью раскрыты. Срезанные соцветия сушат в тёмном, хорошо проветриваемом месте около двух недель. Затем сухие цветы удобно хранить в стеклянной банке.

Чай из лаванды

Чашка чая с лавандой поможет снять стресс, улучшить настроение и даже облегчить простуду. Для его приготовления достаточно заварить столовую ложку сухих цветов стаканом кипятка и настоять 10 минут. Напиток богат антиоксидантами и обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Лавандовая ванна

Для расслабления и ухода за кожей можно приготовить молочный коктейль для ванны. Смешайте молоко, сухие цветы и мёд, добавьте в тёплую воду и наслаждайтесь нежным ароматом. Такая процедура успокаивает нервы и делает кожу мягкой и увлажнённой.

Лавандовый сироп и лимонад

Сироп из лаванды добавит изысканные цветочные нотки в десерты и напитки. Его можно использовать для приготовления лимонада: достаточно смешать сироп с лимонным соком и газированной водой. Такой напиток освежает и бодрит.

Скраб для тела

Домашний скраб на основе сахара, кокосового масла и сушёной лаванды мягко отшелушивает кожу, оставляя её гладкой и увлажнённой. Регулярное использование такого средства подарит ощущение ухоженности и нежности.

Лаванда — это не только красивое растение для сада, но и универсальный помощник в уходе за телом и укреплении здоровья. Она сохраняет своё очарование даже в засушенном виде, позволяя наслаждаться её ароматом и свойствами круглый год.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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