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Садовые сетки — ваше спасение от птиц, солнца и вредителей

2:12
Садоводство

Садовые сетки становятся незаменимыми помощниками для садоводов, помогая решать множество задач — от поддержки растений до защиты урожая. Разнообразие их видов позволяет выбрать оптимальный вариант для каждого случая.

Сад
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад

Сетки для крепления растений

Эти сетки предназначены для поддержки растений с тонкими побегами, таких как огурцы, горох или фасоль. Шпалерные сетки лёгкие и удобные, но требуют надёжного крепления, чтобы растения не страдали от ветра. Жёсткие пластиковые сетки с крупными ячейками подходят для вьющихся растений или создания зелёных стен. Также их используют для защиты молодых побегов от грызунов.

Защитные сетки

Защитные сетки предотвращают повреждение растений птицами и насекомыми. Тонкие сетки с мелкой ячейкой надёжно защищают ягоды и овощи, но требуют продуманного крепления. Вишню и черешню, например, укрывают такими сетками, чтобы уберечь плоды от пернатых, но это решение может создать благоприятные условия для вредителей.

Затеняющие сетки

Для жарких регионов затеняющие сетки становятся спасением, снижая интенсивность солнечного света и предотвращая перегрев растений. Сетки выпускаются с разной степенью светопроницаемости (35-80%), что позволяет подобрать оптимальную плотность для различных культур. Они подходят как для теплиц, так и для открытого грунта, создавая комфортные условия для растений.

Неочевидное применение сеток

Жёсткие сетки нередко используются для укрепления склонов, создания армирующего слоя при заливке дорожек, а также для изготовления ёмкостей для урожая. Затеняющие сетки можно использовать для хранения лука или в качестве мешочков для луковичных.

Садовые сетки — это многофункциональный инструмент, который облегчает уход за растениями, защищает их от внешних угроз и помогает создавать эстетически привлекательные садовые конструкции.

Уточнения

Садовая сетка, или сетка для подвязки овощных культур

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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