Ядовита или целебна — что нужно знать о черемухе

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черемуха обыкновенная — растение, которое вызывает противоречивые мнения. Одни считают её ядовитой, другие — полезной и даже целебной. Она известна как "лесной санитар" благодаря выделяемым фитонцидам, уничтожающим бактерии и насекомых. Черемуха — родственник вишни и сливы, её плоды обладают уникальным терпким вкусом и множеством полезных свойств.

Фото: commons.wikimedia.org by Steinsplitter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ черемуха

Во время цветения черемуха насыщает воздух фитонцидами, которые очищают его и отпугивают вредителей. Её часто использовали для борьбы с насекомыми, например, букетами черемухи изгоняли тараканов и клопов. Даже после цветения листья и кора продолжают выделять полезные вещества, что делает растение эффективным природным инсектицидом.

Черемуха также является важным компонентом народной медицины. Настои из её листьев, коры, цветов и плодов помогают при желудочно-кишечных расстройствах, простудах, кожных заболеваниях и ревматизме. Высушенные ягоды используются для приготовления лекарственных отваров, а также в кулинарии — для выпечки и приготовления напитков.

Существуют опасения относительно ядовитости черемухи из-за содержания амигдалина в её косточках. Однако синильная кислота, образующаяся из этого вещества, разрушается при термической обработке, что делает плоды безопасными для употребления после сушки или варки.

Несмотря на свои полезные свойства, черемуха подвержена атакам вредителей, таких как черемуховая моль и тля. Однако растение стойко переносит их нападения, восстанавливая крону за короткий срок.

Уточнения

Черёмуха (Padus) — общее название некоторых видов растений рода слива (Prunus).

