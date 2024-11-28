Новые сорта клубники, которые изменят ваш урожай

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С окончанием лета приходит время готовиться к следующему садовому сезону. Последние дни августа — подходящий период для обновления клубничных плантаций. Через 3-4 года выращивания на одном месте садовая земляника значительно снижает урожайность, накапливает болезни и привлекает вредителей. Поэтому рекомендуется закладывать новые плантации, чтобы получать крупные, сладкие и здоровые ягоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Lynn Betts is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NRCSCA00006_-_California_(527)(NRCS_Photo_Gallery).tif Клубника

Самым распространённым способом обновления остаётся приобретение новых саженцев. Это позволяет разнообразить сорта и опробовать новинки. Однако при выборе важно внимательно изучать характеристики сортов и проверять их соответствие региональным условиям. Укоренённые усы со старых кустов не всегда подходят для обновления из-за их склонности к болезням.

Для размещения новых грядок подходят хорошо освещённые, увлажнённые и проветриваемые участки. При ограниченной площади можно использовать нестандартные подходы, например, высаживать клубнику в приствольных кругах деревьев, контейнерах или приподнятых грядках. В регионах с холодными зимами растения дополнительно укрываются.

При выборе сортов клубники нужно учитывать девять основных параметров, включая зимостойкость, засухоустойчивость, плотность плодов и срок созревания. Сорта различаются по вкусу, аромату, форме и уровню урожайности. Ремонтантные сорта обеспечивают несколько волн плодоношения за сезон, однако требуют более тщательного ухода.

Рекомендуется выбирать сорта, устойчивые к заболеваниям и вредителям, характерным для конкретного региона. Например, сорта "Майя" и "Азия" славятся крупными сладкими ягодами, но имеют ограничения по устойчивости. При этом такие сорта, как "Лорд" и "Настёна сластёна", отличаются высокой зимостойкостью.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

