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Чем осенний шпинат превосходит весенний — секреты богатого урожая

1:51
Садоводство

Выращивание осеннего шпината позволяет получить стабильный урожай зелени до первых морозов. В отличие от весеннего, этот шпинат обладает более высокой устойчивостью к холоду, выдерживая температуры до -9°C. Его посадка возможна в конце лета или начале осени, что дает возможность собирать урожай вплоть до ноября.

Шпинат, зелень
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шпинат, зелень

Для успешного выращивания осеннего шпината рекомендуется высевать его за 6-8 недель до первых заморозков. Важно учитывать погодные условия: в жару грядки затеняются, а при прохладной погоде посадки можно сдвинуть ближе к запланированному сроку. Гряды шпината лучше размещать в полутени, используя хорошо дренированную почву, богатую органическими веществами.

Полив важен до появления всходов — утром и вечером. После их появления достаточно поливать раз в неделю. Прореживание, проводимое при росте сеянцев до 5 см, способствует укреплению растений и повышению урожайности. Укрытие грядок мульчей защищает их от сорняков и сохраняет влагу.

Созревание шпината занимает около 40-47 дней. Урожай собирается выборочно, снимая крупные листья. Даже при замедлении роста в осенние месяцы листья продолжают расти, пока световой день не станет короче 9 часов. Осенний шпинат можно замораживать, что сохраняет его свежесть на длительный срок.

Для защиты шпината от холода используются различные укрытия: нетканые материалы, холодные рамы, мульчирование и низкие туннели. Эти методы помогают продлить срок сбора урожая и сохранить зелень до наступления сильных холодов.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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