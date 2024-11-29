Как подготовить хризантемы к зиме: советы и рекомендации

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хризантемы — одни из самых популярных и красивых цветов, которые радуют нас своей яркой и продолжительной раскраской осенью. Однако для того чтобы эти растения успешно пережили зимовку и снова радовали нас цветением в следующем году, необходимо правильно подготовить их к холодам.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаровидные хризантемы

Удаление увядших цветов и листьев

Первым шагом в зимней подготовке хризантем является удаление увядших цветов и пожелтевших листьев. Это не только улучшает внешний вид растений, но и предотвращает развитие болезней и вредителей. Удалите все отцветшие бутоны и засохшие участки, аккуратно обрезая стебли до здоровой ткани.

Уменьшение полива

После завершения цветения и перед наступлением зимы важно сократить полив хризантем. В это время года растения замедляют своё развитие, и избыток влаги может привести к гниению корней. Поливайте хризантемы лишь в случае сильной засухи, обеспечивая лишь минимальное увлажнение.

Обрезка растений

Минимальная обрезка хризантем может помочь им лучше перенести зимние холода:

в зависимости от сорта хризантем, вы можете обрезать их на высоту около 10-15 см над землёй.

если ваше растение высокое и кустистое, оставьте более длинные стебли для защиты корней от промерзания.

Подкормка и удобрение

Перед зимними холодами можно провести последнюю подкормку хризантем. Используйте специальные удобрения для цветущих растений с высоким содержанием фосфора и калия, которые помогут укрепить корневую систему и подготовить растения к зиме. Избегайте азотных удобрений, так как они могут стимулировать рост новой листвы, которая не успеет закалиться перед холодами.

Укрытие на зиму

Защита хризантем от зимнего холода — ключевой момент в их зимовке:

Свежие мульчирующие материалы: после обрезки присыпьте основание хризантемом слоем мульчи (опилки, торф, солома) толщиной 10-15 см. Это поможет сохранить тепло и защитить корни от морозов.

Спанбонд или другой укрывной материал: в особенно суровых климатических условиях растения можно накрыть спанбондом или другим укрывным материалом. Это защитит их от холодного ветра и резких морозов. Убедитесь, что укрытие хорошо закреплено, чтобы его не сдуло в сильный ветер.

Уход за хризантемами в течение зимы

Во время зимы периодически проверяйте состояние мульчи и укрытия. Убедитесь, что вода не скапливается под укрытием, так как это может привести к гниению корней. Если зима не слишком снежная и солнечная, вы можете периодически проветривать укрытие, чтобы предотвратить накопление влаги.

Правильная подготовка хризантем к зиме — залог их успешного цветения в следующем сезоне. Уделите внимание удалению увядших частей, ограничению полива и обеспечению защиты корней, и ваши хризантемы порадуют вас своими яркими и красивыми цветами в следующем году. Забота о растениях осенью поможет сохранить их здоровье и красоту на долгие годы.