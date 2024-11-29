Укрывной материал спанбонд: лучшие методы укладки для сада

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Спанбонд — это современный нетканый материал, который широко используется в садоводстве и огородничестве для защиты растений от неблагоприятных погодных условий, вредителей и болезней. Он также отлично сохраняет тепло и влагу, что делает его незаменимым помощником при укрытии растений.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

Подготовка к укладке спанбонда

Перед тем как начать укладку, необходимо подготовить ваш участок:

выберите время для укладки: лучше выполнять укладку в сухую ясную погоду, чтобы избежать лишней влаги и грязи при работе с материалом.

очистите участок: уберите сорняки, остатки предыдущих культур и мусор. Это обеспечит хорошее сцепление спанбонда с землей и предотвратит его повреждение.

Выбор спанбонда

Существуют различные варианты спанбонда, отличающиеся по плотности и цвету. Подберите толщину (обычно от 17 до 60 г/м²) в зависимости от ваших потребностей:

Для укрытия теплолюбивых растений весной или осенью достаточно материала плотностью 17-30 г/м².

Для зимнего укрытия или защиты растений от сильных морозов лучше использовать спанбонд плотностью 30-60 г/м².

Подготовка спанбонда

Резка: нарежьте спанбонд на куски нужного размера, чтобы они покрывали растения полностью, оставляя достаточный запас по краям. Размер зависит от высоты и ширины растений.

Проверка на повреждения: убедитесь, что материал не имеет дырок и повреждений, так как это может снизить его защитные свойства.

Укладка спанбонда

Укладывайте спанбонд аккуратно, чтобы не повредить растения. Если вы укрываете несколько растений, раскладывайте спанбонд так, чтобы между растениями оставалось достаточно свободного пространства.

Закрепление краев: края спанбонда лучше всего фиксировать с помощью специальной проволоки, скоб или засыпать землей. Зафиксируйте его так, чтобы он не сдулся ветром, но при этом оставьте небольшие зазоры для доступа воздуха.

Создание «туннелей»: для больших растений или грядок можно сделать конструкцию в виде туннеля, натянув спанбонд на арки или стержни. Это обеспечит лучший доступ света и влаги.

Уход за укрытыми растениями

Проверьте влажность: во время укрытия следите за состоянием растений под спанбондом. Важно избегать избыточной влажности, которая может привести к гниению.

Контролируйте температурный режим: если погода становится теплой, приоткройте спанбонд, чтобы предотвратить перегрев растений.

Удаление спанбонда

Когда угроза заморозков или неблагоприятных условий уходит, аккуратно снимите спанбонд. Делайте это осторожно, чтобы не повредить растения. После использования спанбонд можно очистить от грязи и хранить до следующего сезона.

Укладка спанбонда — это простой и эффективный способ защиты растений на вашем участке. Следуя нашим советам, вы сможете правильно укрыть свои растения, обеспечив им комфортные условия для роста и развития. Спанбонд поможет вам защитить урожай и продлить вегетационный период, что, в свою очередь, приведет к более богатому сбору.