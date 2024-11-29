Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Листья липы и берёзы в кулинарии
Праздничные рулетики из баклажанов, которые влюбят в себя всех гостей
Почему у собаки плохо пахнет из пасти и как это лечить
Оплачивайте проезд по-новому — приложение с геолокацией покоряет регионы
Россия запустит станцию для исследования Луны в 2027 году
Нежную свинину в сливочно-луковом соусе не придётся долго тушить или мариновать
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса
Как выглядеть роскошно, используя простую одежду?

Шалфей в вашем саду: простые шаги к успешному выращиванию

4:04
Садоводство » Советы

Шалфей — это прекрасное многолетнее травянистое растение, известное своими ароматными листьями, которые широко используются в кулинарии и медицине. Выращивание шалфея на садовом участке не только украсит ваш сад, но и обеспечит вас свежими листьями для приготовления блюд, чая или для лечебных целей. 

Шалфей
Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Выбор сорта шалфея

Первым шагом в выращивании шалфея является выбор подходящего сорта. Существует несколько видов шалфея, среди которых наиболее популярные:

  • Шалфей аптечный (Salvia officinalis) — используется в кулинарии и медицине.
  • Шалфей мускатный — часто используется в качестве пряности.
  • Шалфей синяя флага — декоративный вид с яркими цветами.

Выберите сорт, который подходит именно для ваших целей — кулинарного использования или декора.

Подготовка почвы

Шалфей предпочитает хорошо дренированные, плодородные почвы с нейтральным или слегка щелочным pH (от 6,5 до 7,5). Перед посадкой:

  • Очистите участок от сорняков и растительных остатков.
  • Обогатите почву компостом или перегноем, чтобы добавить питательные вещества.
  • Проведите дренаж: если почва слишком глинистая, добавьте песок для улучшения дренажа.

Условия для посадки

Шалфей любит солнечные места, поэтому выберите участок, где он будет получать не менее 6 часов солнечного света в день. Это помогает растению развиваться и приносить больше ароматных листьев.

Посев и рассадка

Шалфей можно вырастить как из семян, так и рассадой.

Посев семян:

  1. Посейте семена в конце весны или начале лета на глубину 0,5–1 см.
  2. Убедитесь, что расстояние между семенами составляет около 30 см.
  3. Увлажняйте почву, не allowing её переувлажнению.

Рассадный метод:

  1. Вырастите рассаду дома за 6-8 недель до последних заморозков.
  2. После того как минует угроза заморозков, пересадите растения на открытый участок, соблюдая расстояние между ними в 30 см.

Уход за растением

  • Полив: шалфей не требует частого полива, так как лучше переносит засуху, чем избыток влаги. Поливайте растение только в засушливые периоды.
  • Обрезка: обрезайте растение после цветения, удаляя отмершие побеги и стебли. Это поможет стимулировать рост новых листьев.
  • Удобрение: шалфей не требователен к удобрениям, но вы можете подкормить его один-два раза за сезон комплексными удобрениями, чтобы обеспечить дополнительный рост.

Защита от вредителей и болезней

Шалфей устойчив к большинству вредителей, но может привлекать таких, как тля или белокрылка. Используйте органические инсектициды или натуральные средства, такие как мыльный раствор, для борьбы с вредителями.

Регулярно проверяйте листья и стебли на наличие грибковых заболеваний, если обнаружите признаки, удалите больные части растения и улучшите циркуляцию воздуха вокруг него.

Сбор урожая

Листья шалфея можно собирать в течение всего вегетационного периода. Для достижения максимального аромата лучше всего собирать листья утром, когда влажность минимальна. Не забудьте оставить часть куста не тронутым для поддержания здоровья растения.

Вырастить шалфей на садовом участке не так уж сложно, если следовать рекомендациям по выбору сорта, подготовке почвы и уходу за растением. Это чудесное ароматное растение не только украсит ваш сад, но и станет незаменимым помощником на кухне и в медицине. С небольшими усилиями вы сможете наслаждаться свежими листьями шалфея круглый год!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл
ЦБ
Раздербанить западные замороженные активы. Силуанов заявил, что процесс пошёл Аудио 
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
Бизнесу назвали пути снижения налоговой нагрузки в 2025 году
Простая привычка, которая улучшает память и защищает мозг от стресса
Как выглядеть роскошно, используя простую одежду?
Грыжа позвоночника: как выбрать правильные упражнения для укрепления спины
У султана Брунея в коллекции тысячи авто — красиво жить не запретишь
Вратарь Вашингтона Чарли Линдгрен забросил шайбу в собственные ворота
В Ирландии найден инжир, возраст которого превышает 2000 лет
Безопасные поездки с собакой: рекомендации для владельцев
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Какой вид бега поможет в укреплении здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.