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Удобряем натурально: польза земли из-под кустов смородины для других растений

2:50
Садоводство » Советы

Каждый садовод знает, что здоровая почва — это залог успешного роста растений и богатого урожая. Однако, немногие задумываются о том, что земля из-под определённых растений может стать настоящим "золотом" для других культур. 

Чёрная смородина
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чёрная смородина

Почему смородина?

Смородина — это не только вкусная ягода, но и полезное растение, способствующее улучшению состава почвы. Это связано с несколькими факторами:

  1. Глюкозные и органические кислоты: корни смородины выделяют вещества, которые улучшают структуру и питательность почвы, что делает её более благоприятной для других растений.
  2. Микроорганизмы: смородина способствует развитию полезных микроорганизмов в почве, которые играют важную роль в разложении органических веществ и усвоении питательных элементов растениями.
  3. Огромная корневая система: корни смородины прокладывают путь для других растений, облегчая им доступ к кислороду и питательным веществам, а также улучшая дренаж воды.

Как это работает?

Чтобы использовать этот секрет, просто соберите две горсти земли из-под куста смородины. Вот несколько шагов, как это сделать правильно:

  1. Выберите здоровый куст смородины: лучше всего брать землю из-под куста, который имеет здоровый вид, хорошо плодоносит и не страдает от заболеваний.
  2. Соберите землю: аккуратно извлеките верхний слой земли вокруг корней куста. Главное, не повредить сам куст.
  3. Переносите под другие растения: насыпьте собранную землю под другие культуры в вашем огороде, будь то овощи, цветы или ягодные кусты.
  4. Полейте растения: после внесения земли, рекомендуется полить растения, чтобы облегчить укоренение новых микроорганизмов и питательных веществ.

Как это помогает другим растениям?

После того как вы добавите землю из-под смородины к другим растениям, вы заметите улучшения в их росте. Появится крепкая корневая система, будет увеличена устойчивость к болезням, а также улучшится общее состояние и урожайность. Это особенно важно в условиях недостатка питательных веществ или плохого состояния почвы.

Секрет, который мы раскрыли, может стать вашим незаменимым помощником в садоводстве. Две горсти земли из-под куста смородины могут дать вашему огороду новые жизни и помочь сохранить здоровье растений. Используя этот простой прием, вы сможете значительно повысить качество и количество урожая, не прибегая к дорогим удобрениям или химикатам. Конечно, ваш сосед по даче, возможно, не расскажет вам об этом, но теперь этот ценный секрет в ваших руках!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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