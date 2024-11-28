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Чем декоративный подсолнух лучше обычного? Все плюсы и минусы его выращивания

2:04
Садоводство

Густота посадки

Обычные подсолнечники требуют большего расстояния между растениями, чтобы каждое из них могло развить значительное количество семян. Декоративные подсолнухи можно сажать ближе друг к другу, так как основное внимание уделяется внешнему виду цветочных головок, а не производству семян.

Декоративный подсолнух
Фото: Own work by Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0
Декоративный подсолнух

Уход за семенами

Обычные подсолнечники нуждаются в особом уходе, чтобы поддержать развитие зрелых семян. Достаточное количество питательных веществ и воды имеет решающее значение для созревания семян.

Пока присутствуют семена, акцент при выращивании декоративных подсолнухов делается на поддержании внешнего вида цветочных головок. Уход может быть больше сосредоточен на общем здоровье и эстетике растения.

Период цветения

Период цветения обычного подсолнечника может быть относительно короче, особенно если основной целью является производство семян.

Декоративные подсолнухи выращиваются в течение длительного периода цветения, предлагая расширенную экспозицию ярких цветов в декоративных целях.

Методы сбора урожая

Обычные подсолнухи собирают, когда семена созреют, и цветочная головка начнет поникать. Время имеет решающее значение для оптимального качества семян.

Декоративные подсолнухи собирают для декоративного использования, часто до полного созревания семян, чтобы сохранить внешний вид цветка. Развитие семян может не быть главной проблемой.

Борьба с вредителями

Обычные подсолнечники требуют внимания к борьбе с вредителями, особенно при выращивании для производства семян, так как вредители могут повлиять на качество семян.

В то время как декоративные не застрахованы от вредителей, основное внимание уделяется поддержанию визуальной привлекательности, и некоторый уровень повреждения вредителями может быть приемлемым.

Уточнения

Подсо́лнечник одноле́тний , или Подсо́лнечник ма́сличный (лат. Heliánthus ánnuus) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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