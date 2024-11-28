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Вырастите идеальные флоксы с этими проверенными советами

1:59
Садоводство

Флоксы — популярные декоративные растения, которые радуют садоводов яркими цветами и нежным ароматом. Для успешного выращивания этих цветов достаточно соблюдать основные правила посадки, ухода, размножения и защиты от болезней.

Флоксы
Фото: Own work by Hardyplants, PDM
Флоксы

Участок для посадки

Флоксы предпочитают рыхлую и плодородную почву. Перед посадкой участок перекапывают на глубину 15-20 см, добавляя компост, минеральные удобрения с азотом и фосфором, а также речной песок и торф. При высокой кислотности рекомендуется использовать древесную золу или доломитовую муку.

Совместимость с другими растениями

Флоксы плохо растут рядом с деревьями и кустарниками с мощной корневой системой, такими как сирень, берёза или вишня. С декоративной точки зрения их выгодно сочетать с астильбами, примулами, гортензией и карликовым барбарисом.

Размножение

Однолетние флоксы размножают семенами, а многолетние — вегетативными способами. Среди них: деление куста, черенкование и размножение отводками. Деление куста проводят раз в 5-6 лет для омоложения растений.

Уход

Флоксы нуждаются в регулярном поливе, рыхлении почвы и мульчировании. Для подкормки используются фосфорные и калийные удобрения. В жару требуется ежедневный полив, а после каждого увлажнения землю мульчируют сеном, торфом или травой.

Подготовка к зиме

Перед зимой флокс подрезают до 5-10 см над землёй, обрабатывают фунгицидами и укрывают торфом, хворостом или лапником. Это помогает растениям благополучно пережить холодный сезон.

Соблюдение этих рекомендаций позволит флоксам обильно цвести, создавая яркие акценты в саду.

Уточнения

Флокс (лат. Phlox) — род красивоцветущих травянистых растений семейства Синюховые (Polemoniaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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