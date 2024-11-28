Партерный или луговой — какой газон прослужит вам дольше

Зелёный газон — один из самых простых и привлекательных элементов ландшафтного дизайна на даче. Чтобы выбрать подходящий вариант, важно учитывать особенности каждого типа газона, его преимущества и требования к уходу.
Этот вид считается самым изысканным и презентабельным. Изначально он украшал придворные сады эпохи Тюдоров. Партерный газон — это ровное, шелковистое покрытие с однородным цветом и густотой, требующее сложного и дорогостоящего ухода. Он предназначен исключительно для декоративных целей и не подходит для активного использования, например, детских игр или пикников.
Классический выбор для парков и частных садов. Отличается сочетанием эстетической привлекательности и относительной неприхотливости. Декоративный газон легко восстанавливается после стрижки и сохраняет опрятный вид до поздней осени.
На нём можно гулять или отдыхать. Для посева обычно используют такие травы, как мятлик обыкновенный, овсянница луговая, полевица побегоносная и житняк сибирский.
Этот тип создаётся специально для зон активного отдыха, например, футбольных полей и детских площадок. Его главное преимущество — устойчивость к вытаптыванию. Однако внешний вид спортивного газона вблизи может уступать декоративному.
Для тех, кто хочет быстро преобразить участок, подойдёт рулонный газон. Он представляет собой уже выращенные травы, уложенные на волокнистую основу, и укладывается за один день.
Если времени и сил на уход за участком не хватает, луговой газон станет идеальным выбором. Он выглядит естественно, подходит для отдыха, игр и прогулок. В составе травосмеси обычно есть клевер, тимофеевка, мятлик и райграс. Этот вариант практически не требует прополки, так как густые посадки подавляют рост сорняков.
Разновидность лугового газона, отличающаяся большим количеством цветущих растений. Васильки, ромашки, бархатцы и гвоздики превращают участок в красочный цветник. Стрижка требуется всего 2-3 раза за сезон.
Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.