Партерный или луговой — какой газон прослужит вам дольше

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зелёный газон — один из самых простых и привлекательных элементов ландшафтного дизайна на даче. Чтобы выбрать подходящий вариант, важно учитывать особенности каждого типа газона, его преимущества и требования к уходу.

Фото: commons.wikimedia.org by Hillz, CC BY-SA 3.0 Газон

Партерный газон

Этот вид считается самым изысканным и презентабельным. Изначально он украшал придворные сады эпохи Тюдоров. Партерный газон — это ровное, шелковистое покрытие с однородным цветом и густотой, требующее сложного и дорогостоящего ухода. Он предназначен исключительно для декоративных целей и не подходит для активного использования, например, детских игр или пикников.

Декоративный газон

Классический выбор для парков и частных садов. Отличается сочетанием эстетической привлекательности и относительной неприхотливости. Декоративный газон легко восстанавливается после стрижки и сохраняет опрятный вид до поздней осени.

На нём можно гулять или отдыхать. Для посева обычно используют такие травы, как мятлик обыкновенный, овсянница луговая, полевица побегоносная и житняк сибирский.

Спортивный газон

Этот тип создаётся специально для зон активного отдыха, например, футбольных полей и детских площадок. Его главное преимущество — устойчивость к вытаптыванию. Однако внешний вид спортивного газона вблизи может уступать декоративному.

Рулонный газон

Для тех, кто хочет быстро преобразить участок, подойдёт рулонный газон. Он представляет собой уже выращенные травы, уложенные на волокнистую основу, и укладывается за один день.

Луговой газон

Если времени и сил на уход за участком не хватает, луговой газон станет идеальным выбором. Он выглядит естественно, подходит для отдыха, игр и прогулок. В составе травосмеси обычно есть клевер, тимофеевка, мятлик и райграс. Этот вариант практически не требует прополки, так как густые посадки подавляют рост сорняков.

Мавританский газон

Разновидность лугового газона, отличающаяся большим количеством цветущих растений. Васильки, ромашки, бархатцы и гвоздики превращают участок в красочный цветник. Стрижка требуется всего 2-3 раза за сезон.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon - дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений.

