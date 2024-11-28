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Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной

1:53
Садоводство

Осень для дачников — время не менее напряжённое, чем лето. Помимо сбора урожая, в этот период нужно уделить внимание подготовке сада и огорода к следующему сезону. Однако именно осенью огородники часто совершают ошибки, которые могут негативно сказаться на будущем урожае. Разберём самые распространённые из них.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Оставляют ботву и траву на грядках

После уборки урожая важно очистить грядки от растительных остатков. Если этого не сделать, остатки растений могут стать источником болезней и вредителей, угрожающих будущим посадкам.

Не защищают почву

Оставление открытой почвы без перекопки или укрытия приводит к её размытию и выветриванию за зиму. Это ухудшает структуру грунта и снижает его плодородие. Для защиты почвы стоит перекопать участок, оставив крупные комья земли, или использовать мульчу.

Игнорируют удобрения

Если осенью не внести удобрения, почва потеряет питательные вещества, необходимые для роста растений. Хорошим решением будет также посев сидератов, которые обогатят землю.

Не планируют посадки

Планирование будущих посадок осенью позволяет учесть правила севооборота, что снизит риск истощения почвы и заражения растений болезнями.

Не раскисляют почву

Кислый грунт неблагоприятен для большинства культур. Если не провести процедуру раскисления, урожай следующего года может оказаться скудным. Для снижения кислотности почвы можно использовать известь, доломитовую муку или золу.

Своевременная подготовка огорода осенью поможет избежать неприятностей весной и обеспечит благоприятные условия для новых посадок.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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