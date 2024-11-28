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Простые правила, чтобы ваш лук не сгнил до весны

1:48
Садоводство

Сохранение урожая — одна из главных задач каждого огородника, особенно когда речь идёт о луке. Этот овощ, при правильном подходе, способен сохранять свежесть всю зиму. Однако успех зависит от соблюдения определённых правил хранения, выбора подходящего места и сорта.

Лук
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Лук

Условия хранения

Помещение

Для хранения лука идеально подойдут хорошо проветриваемые, тёмные и прохладные помещения, такие как кладовка, погреб или гараж. Температура в помещении должна оставаться в пределах +7-+13 °C, а влажность воздуха — на уровне 65-70%.

Изоляция от других овощей

Не рекомендуется хранить лук рядом с корнеплодами (картофелем, свёклой, морковью или сельдереем), так как они выделяют влагу, которая может привести к порче урожая.

Тара для хранения

Для лука лучше всего использовать плетёные корзины, капроновые чулки, сетки или ящики с вентиляционными отверстиями. Также подойдут мешки из натуральных тканей, но не полиэтиленовые пакеты, которые задерживают влагу.

Контроль состояния

Даже при соблюдении всех условий лук нужно периодически перебирать, удаляя подгнившие или испорченные экземпляры, чтобы предотвратить дальнейшую порчу.

Сорт лука для хранения

Для длительного хранения лучше всего подходит жёлтый лук поздних сортов, собранный в августе или сентябре. Белый и красный лук менее устойчивы к долгому хранению и требуют более тщательного ухода.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволит сохранить лук свежим и пригодным для употребления на протяжении всей зимы.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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