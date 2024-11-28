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Откуда берётся сырость в погребе и что с этим делать

1:32
Садоводство

Погреб считается удачным решением для хранения урожая, позволяя овощам и другим продуктам оставаться свежими длительное время. Однако для обеспечения их сохранности важно поддерживать в нём оптимальные условия. Избыточная сырость может привести к тому, что продукты начнут гнить. Разберём основные причины влажности в погребе и способы их устранения.

Погреб
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, CC BY 3.0
Погреб

Причины сырости

Близость грунтовых вод

Одна из самых распространённых причин повышенной влажности в погребе. Проблему можно было бы предупредить на этапе строительства с помощью качественной гидроизоляции. Однако даже если сырость появилась позже, её можно устранить, применив специальный гидроизоляционный слой. Часто о близости грунтовых вод сигнализирует влажность пола.

Осадки и недостаток качественных материалов

Использование неподходящих строительных материалов при возведении погреба становится серьёзной ошибкой. Дожди и снег могут проникать внутрь, увеличивая уровень влажности. Чтобы избежать этого, важно с самого начала выбирать влагостойкие материалы.

Недостаточная вентиляция

Хорошая вентиляция — ключевой элемент для борьбы с сыростью. Без неё конденсат будет накапливаться, что создаст неблагоприятные условия для хранения урожая. Установка качественной системы вентиляции позволяет снизить влажность и улучшить циркуляцию воздуха.

Уточнения

По́греб - постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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