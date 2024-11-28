Правила хранения капусты — от подготовки до укладки

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник мечтает, чтобы капуста, отправленная на хранение, не теряла свежести: не увядала, не гнила и не трескалась. Однако часто эта мечта остаётся недостижимой из-за неподходящих условий хранения или ошибок, допущенных при закладке овоща. Чтобы избежать потерь, важно учитывать несколько правил.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0 Белокачанная капуста

Подготовка капусты к хранению

На каждом кочане оставляют 2-3 верхних кроющих листа и около 2 см кочерыжки. Листья защищают капусту от потери влаги, а остаток кочерыжки служит барьером для проникновения патогенов.

Условия хранения

Капуста должна находиться в помещении с подходящей температурой и влажностью. Оптимальная температура варьируется от +1 до -1 °C, а влажность должна поддерживаться на уровне 90-95%.

Избегайте размещения капусты в помещениях с сухим воздухом — даже в срезанном состоянии овощ продолжает "дышать" и нуждается во влаге.

Способы укладки

Недопустимо хранить капусту навалом толстым слоем или в герметичных мешках, препятствующих циркуляции воздуха. Рекомендуется формировать небольшие штабели, поворачивая кочерыжку в разные стороны (вверх или вниз) для лучшей проветриваемости.

Следуя этим простым рекомендациям, можно сохранить капусту свежей и пригодной для использования на протяжении всей зимы.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

