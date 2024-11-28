Почему почва теряет плодородие и как это исправить

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения стабильного и качественного урожая важно регулярно заботиться о состоянии почвы. Со временем земля истощается, особенно если не принимать мер для её восстановления. Однако есть несколько простых способов, которые помогут вернуть почве плодородие и предотвратить её "усталость".

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, CC BY-SA 4.0 Плодородная почва

Компост

Одним из самых доступных и эффективных методов является использование компоста. Добавление качественного органического удобрения улучшает структуру почвы и повышает её плодородность. Для заметного эффекта необходимо не менее трёх ведер компоста на каждый квадратный метр участка.

Сидераты

Сидераты — это растения, которые высеваются до или после основного урожая с целью обогащения почвы. Регулярная посадка таких культур способствует восстановлению и укреплению земли.

После сбора урожая кабачков, огурцов, баклажанов, помидоров или перцев рекомендуется сеять люпин. Если планируется посадка картофеля, то оптимальным сидератом станет горчица. Для улучшения качества почвы перед выращиванием свёклы и моркови используют рапс. Если цель — общее улучшение почвы, отличным выбором будут бобовые культуры.

Эти методы помогут не только восстановить плодородие почвы, но и подготовить участок к будущему урожаю.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

