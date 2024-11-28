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Народные методы борьбы со слизнями, которые работают

1:32
Садоводство

Улитки и слизни, известные своей медлительностью, могут стать настоящей бедой для огородников. Эти вредители с удивительной скоростью уничтожают урожай, оставляя лишь ягоды и плоды на кустах и деревьях относительно нетронутыми. Однако справиться с ними вполне реально. Борьба с брюхоногими вредителями часто начинается осенью и продолжается весной.

Листья розы
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, CC BY-SA 3.0
Листья розы

Для предотвращения появления улиток и слизней важно правильно спланировать посадки. Растения не должны располагаться слишком плотно, чтобы избежать создания комфортных тенистых условий для вредителей. Регулярное прореживание всходов также снижает риск появления незваных гостей.

Эффективным методом борьбы является использование древесной золы. Дорожки посыпаются золой, которую можно даже не просеивать. Грубые поверхности отпугивают слизней и улиток. Из народных методов хорошо зарекомендовали себя острый перец и табачный пепел, которые также можно рассыпать на грядках.

Чтобы предотвратить нашествие вредителей вечером, рекомендуется обработать посадки уксусным раствором. Для его приготовления нужно растворить 100 мл уксуса в 10 литрах воды. Опрыскивание проводится после захода солнца и эффективно отпугивает вредителей.

Применяя эти простые и доступные методы, можно минимизировать ущерб, наносимый улитками и слизнями, сохранив свой урожай.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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