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Простые шаги к крупной и сладкой моркови на грядке

1:20
Садоводство

Каждый садовод, выращивающий морковь, надеется на богатый урожай крупных, сладких корнеплодов, которые смогут долго сохранять свежесть. Однако в реальности результаты часто разочаровывают: морковь оказывается мелкой, искривлённой, с посредственным вкусом и слабой лёжкостью.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by אורן פלס, CC BY 2.5
Морковь

Один из ключевых факторов, влияющих на качество урожая, — правильно подобранная подкормка. Особенно важным этапом является заключительная треть лета, когда в почву необходимо внести подходящее калийное удобрение.

В августе рекомендовано использовать сульфат калия или монофосфат калия. Эти вещества помогают накоплению сахаров в корнеплодах, делая морковь более сладкой и хрустящей. Кроме того, калий укрепляет растение, повышая его устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Альтернативным вариантом может стать борофоска, которая также положительно сказывается на качестве корнеплодов.

Однако применение таких удобрений не всегда необходимо. Перед их использованием важно оценить состояние моркови и почвы. Если калий уже поступал в грунт ранее и дефицита микроэлемента не наблюдается, дополнительная подкормка не потребуется.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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