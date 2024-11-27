Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Исторические данные свидетельствуют о том, что грецкий орех проник в Азию около 40 миллионов лет назад, когда формировался Ферганский хребет. В межгорных долинах начали появляться ореховые деревья вида Juglans regia, образуя дикие леса.

Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 3.0 Грецкий орех

Позже их плоды использовались войсками Александра Македонского в азиатских походах, благодаря чему они оказались в Греции. Из Греции орехи были завезены в Россию во времена Петра Первого, что объясняет происхождение их названия.

Для посадки грецкого ореха выбирается просторный участок на южной стороне с хорошей освещённостью. Почва должна быть смешанного типа, с дренажем. Молодые саженцы перед посадкой замачиваются в воде на два дня.

Подготавливается яма диаметром 40 см и глубиной 80 см, в которую добавляют 15 кг перегноя, 60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений, перемешивая их с 40 л воды. Саженец располагается так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, после чего грунт уплотняется, а растение обильно поливается.

Уход за деревом включает внесение удобрений с третьего года роста, рыхление почвы и формирование кроны. Для профилактики болезней дважды в год проводят обработку медным купоросом. Сбор урожая осуществляется в октябре, когда кожура плодов становится тёмной и растрескивается.

Если дерево долго не плодоносит, стимулируется стрессовыми методами: удар по стволу, использование ржавого гвоздя или установка зеркальных пластин для усиления освещения. Эти способы, проверенные на практике, значительно повышают урожайность.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

