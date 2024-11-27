Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И не упели показать туристам — в России исчез остров Месяцева
Секреты полива чеснока: правильные условия для роста
Как вечерний приём пищи влияет на здоровье: факты, которые важно знать
Автоюрист напомнил о штрафах, которые могут ожидать водителей с наступлением зимы
Как обучить собаку лаять по команде и не допустить ошибок
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака

Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение

1:56
Садоводство

Исторические данные свидетельствуют о том, что грецкий орех проник в Азию около 40 миллионов лет назад, когда формировался Ферганский хребет. В межгорных долинах начали появляться ореховые деревья вида Juglans regia, образуя дикие леса.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Thesupermat, CC BY-SA 3.0
Грецкий орех

Позже их плоды использовались войсками Александра Македонского в азиатских походах, благодаря чему они оказались в Греции. Из Греции орехи были завезены в Россию во времена Петра Первого, что объясняет происхождение их названия.

Для посадки грецкого ореха выбирается просторный участок на южной стороне с хорошей освещённостью. Почва должна быть смешанного типа, с дренажем. Молодые саженцы перед посадкой замачиваются в воде на два дня.

Подготавливается яма диаметром 40 см и глубиной 80 см, в которую добавляют 15 кг перегноя, 60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений, перемешивая их с 40 л воды. Саженец располагается так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли, после чего грунт уплотняется, а растение обильно поливается.

Уход за деревом включает внесение удобрений с третьего года роста, рыхление почвы и формирование кроны. Для профилактики болезней дважды в год проводят обработку медным купоросом. Сбор урожая осуществляется в октябре, когда кожура плодов становится тёмной и растрескивается.

Если дерево долго не плодоносит, стимулируется стрессовыми методами: удар по стволу, использование ржавого гвоздя или установка зеркальных пластин для усиления освещения. Эти способы, проверенные на практике, значительно повышают урожайность.

Уточнения

Оре́х гре́цкий (лат. Júglans régia) — вид деревьев рода Орех семейства Ореховые (Juglandaceae). Известная издревле ценная плодовая культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Популярной юмористке предложили бой с Ольгой Бузовой за 40 млн рублей Аудио 
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Новости спорта
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день Аудио 
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Вот как можно приготовить вкусный ягодный пирог на сметане без лишних хлопот
Какие косметологические процедуры идеально подходят для зимы
В Государственной Думе высказались против расширения РПЛ
Цвета маникюра, которые подчеркнут энергетику вашего знака зодиака
Учёные выяснили оптимальное время для ужина, который не навредит здоровью
Россия столкнулась с ускорением инфляции до 8,78%
Учёные нашли красных монстров в ранней Вселенной
Почему салаи из кальмара и риса – лучшее решение для праздника
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.